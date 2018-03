Parket opent dossier tegen Mark Demesmaeker voor fiscale schuld van ruim half miljoen

Brussel / Halle -

Het parket Halle-Vilvoorde heeft een dossier geopend tegen Mark Demesmaeker, Europees Parlementslid voor de N-VA en kandidaat-burgemeester in Halle, omdat de man een aanzienlijke fiscale schuld zou hebben. Dat meldt de krant l’Echo, die het heeft over een bedrag van 540.000 euro. Het parket bevestigt dat het een dossier heeft ontvangen en onderzoekt of het Demesmaeker strafrechtelijk zal vervolgen.