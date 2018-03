Stervende opa krijgt hond nog laatste keer te zien: “Dit betekent alles voor mij”

De verplegers en verpleegster van het Dundee ziekenhuis in Schotland verdienen een medaille. Het verzorgend personeel heeft er namelijk alles aan gedaan om de laatste wens van de stervende Peter Robson in vervulling te laten gaan: zijn hond nog één keer zien.

Ashley Stevens gaat naar eigen zeggen door een erg moeilijke periode. Haar opa, Peter, is donderdag overleden. Toch is er die dag ook iets moois gebeurd. “Het was opa’s laatste wens om Shep, zijn hond, nog een laatste keer te zien”, begint Ashley. “Toen het personeel van het ziekenhuis daar ook daadwerkelijk voor gezorgd had, kon hij zijn geluk niet op. Hij zette zelfs even zijn masker af om Shep beter te kunnen knuffelen.”

De hele familie van Peter die op dat moment aanwezig was, hield het verre van droog. “Dit betekende alles voor mijn opa. Ik ben zeker dat hij erg gelukkig is heengegaan. Hoofdverpleegster Cheryl en haar team verdienen een award”, voegde Ashley nog toe.