Mensensmokkelaars crashen opzettelijk langs E40

Brugge / Jabbeke - De Brugse onderzoeksrechter heeft drie Irakezen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat bevestigde vrijdag Frank Demeester van het parket West-Vlaanderen. Tijdens een achtervolging op de E40 reden de verdachten met hun voertuig opzettelijk in de gracht.

De West-Vlaamse snelwegparkings vormen al jarenlang het vaste werkterrein van bendes mensensmokkelaars. Ze proberen vluchtelingen het Verenigd Koninkrijk binnen te loodsen door hen op vrachtwagens richting Calais te verstoppen. In de nacht van woensdag op donderdag wilde de wegpolitie even na 01.00 uur een voertuig controleren op de parking langs de E40 in Jabbeke. Het voertuig nam echter aan hoge snelheid de vlucht, waarop de politie de achtervolging inzette.

Crash

Kort voor de Franse grens beslisten de mensensmokkelaars om op een andere manier verder te vluchten. Ze reden met hun voertuig moedwillig in de gracht en vluchtten te voet de velden in. In het voertuig trof de politie tien vluchtelingen aan, van wie drie minderjarigen. Alle transmigranten waren afkomstig uit Irak, op een Afghaanse man na.

In de buurt van de crash werd gezocht naar de gevluchte mensensmokkelaars. In de loop van de nacht kon de politie van de zone Westkust uiteindelijk drie mannen van Iraakse origine arresteren. De Irakezen werden vrijdagochtend door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

Dinsdagnamiddag beslist de raadkamer in Brugge of ze langer in de cel moeten blijven.