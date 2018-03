Weduwe van man, die in naam van ISIS 49 mensen doodschoot in nachtclub, vrijgesproken van medeplichtigheid

De weduwe van de schutter, die tientallen mensen in een nachtclub in het Amerikaanse Orlando doodschoot, is vrijdag vrijgesproken van het helpen van haar man bij de voorbereiding van het bloedbad.

Omar Mateen opende in juni 2016 het vuur in de homoclub Pulse in Orlando, Florida. Daarbij kwamen 49 personen om het leven. De dader, die trouw had gezworen aan Islamitische Staat, werd door de politie doodgeschoten. Zijn vrouw, Noor Salman (31), werd opgepakt op verdenking van hulp en medeplichtigheid aan haar man en aan ISIS. Ze riskeerde een levenslange celstraf.

De verdediging zette Salman neer als een simpele vrouw met een laag IQ: een slachtoffer van de leugens van haar man, die door hem werd mishandeld en geen weet had van zijn plannen, meldt USA Today.

Verslag FBI

Een cruciaal stuk bewijs was het verslag van het verhoor van Salman door de FBI. De grote vraag: was het twaalf pagina’s tellende document over haar kennis van Mateens plannen en ISIS-verafgoding feit of fictie? In de uren na de aanval zei Salman tegen de FBI dat ze wist dat Mateen naar de nachtclub ging om een aanslag te plegen, zo werd er opgetekend. Het koppel zou bovendien al twee jaar over moslimextremistische zaken hebben gesproken.

Verder stelde de weduwe dat zij met haar man autotochten had gemaakt naar Pulse en andere potentiële doelwitten. Uit gps- en telefoondata bleek echter dat noch Salman, noch Mateen ooit in de buurt van de nachtclub waren geweest. Dat element werd echter voor de advocaten van de vrouw verzwegen, waardoor ze achter de tralies bleef in afwachting van het proces.

Vrijspraak

De openbaar aanklagers benadrukte dat andere elementen van het verhaal wel klopten, waaronder Mateens obsessie met ISIS.

Na een overleg van ruim elf uur sprak een jury Salman vrijdag vrij van de beschuldigingen.