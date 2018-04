Brugge - Op de bovenverdieping van het Huis Coudenbrouc in de Cordoeaniersstraat zijn vier Brugse therapeutes van start gegaan met de groepspraktijk Co-Con.

De groepspraktijk Co-Con in de Cordoeaniersstraat 13 in hartje Brugge is een initiatief van Annick Lambrecht. De 49-jarige Bruggelinge runt al negen jaar een zelfstandige praktijk voor individuele therapie ...