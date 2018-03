Axel Witsel verliest nipt van Chinese titelhouder

Tianjin Quanjian heeft vrijdag op de vierde speeldag van de Chinese Super League een nipte thuisnederlaag geleden. Het team van Axel Witsel verloor van Guangzhou Evergrande met 0-1.

Goulart miste op het kwartier een strafschop voor de bezoekers. Vroeg in de tweede helft moest Guangzhou Evergrande met een man minder voort, na rood voor Alan. Toch scoorde het team nadien, via Gao Lin (55.), de 0-1. Tianjin Quanjian maakte jacht op de gelijkmaker, maar kon de opening niet meer forceren. Witsel verliet bij de thuisploeg in de slotfase het veld.

Tianjin Quanjian moet in de stand genoegen nemen met een elfde plaats en drie punten. Guangzhou Evergrande, de afgelopen zeven jaar steeds Chinees kampioen, is derde met 9 punten. Shanghai SIPG voert de stand na vier partijen aan met een nog steeds foutloos rapport.