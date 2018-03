Ja hoor, de treurmars van Play-Off 2 is er ook weer. Maar deze drie geven u toch een reden om te kijken

Net zoals Play-Off 1 sleept zaterdag ook Play-Off 2 zich op gang. Het lelijke eendje van de nacompetitie begint komende zaterdag met de match tussen KV Kortrijk en Waasland-Beveren. Maar toch is er ook een beetje reden tot enthousiasme: net zoals vorig jaar vervoegen drie ploegen uit 1B de vertrouwde ploegen. Naar deze gezichten kijken wij alvast uit.

1. Hernan Losada (35, Beerschot-Wilrijk)

Een household name. In 2006 bij het toenmalige Germinal Beerschot beland en ondanks romances links en rechts toch steeds teruggekeerd naar zijn eerste (Belgische) lief. Belangrijker: balgoochelaar, cultfiguur, ei zo na op zijn 35ste nog topschutter in de Proximus League. Hij kondigde enkele weken geleden aan dat de play-offs zijn laatste kunstje worden. Geef die man een bal en bomvol stadion, als het even kan.

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

2. Nikola Storm (23, OH Leuven)

Door Club Brugge uitgeleend aan OH Leuven, het afgelopen seizoen de man met de meeste assists in de Proximus League. Hoogblond, razendsnel en nog steeds maar 23. Eén van de smaakmakers aan den Dreef. Benieuwd of hij volgend seizoen eindelijk wat meer aan spelen kan toekomen bij blauw-zwart.

Foto: BELGA

3. Will Still (25, Lierse)

Maakte op zijn vijfentwintigste drie keer naam. Eén keer door de jongste trainer ooit te worden bij Lierse, één keer dooreen Sporza-reportage die ‘Still niet zo stil’ getiteld wasen de laatste keer door ondanks zeven overwinningen op rij af te treden als hoofdtrainer. Still had namelijk niet het noodzakelijke diploma en is sindsdien officieel assistent. Niet getreurd: de prettig gestoorde Belgische Brit zit nog steeds op de bank bij Lierse en staat garant voor animo.