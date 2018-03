Courtois blijft nog een vraagteken bij Chelsea voor derby tegen Spurs: “Ik heb nog enkele dagen”

Chelsea-coach Antonio Conte weet niet of hij zondag in de Londense derby tegen Tottenham een beroep kan doen op Thibaut Courtois.

Courtois is nog onzeker door een hamstringblessure die hem eerder deed afhaken voor de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië. “Ik heb nog enkele dagen alvorens ik de knoop moet doorhakken. Maar het belangrijkste is dat je fysiek klaar bent om een goeie match te spelen”, vertelde Conte vrijdag tijdens zijn perspraatje.

Naast de doelman van de Rode Duivels is ook verdediger Andreas Christensen een vraagteken. David Luiz en Ethan Ampadu zijn er door blessures zeker niet bij.

Chelsea ontvangt het Tottenham van Alderweireld, Dembélé en Vertonghen zondag om 17u op Stamford Bridge. Het is een duel tussen de nummers vijf (Chelsea) en vier (Tottenham) in het klassement.

“Het is een belangrijke match want we willen een plaats in de Champions League afdwingen”, zegt Conte. “Samen met het bereiken van de finale in de FA Cup is dat ons belangrijkste doel voor de rest van het seizoen. Als we zondag winnen, komen we heel dicht bij Tottenham. In het andere geval blijven we met nog zeven matchen te gaan achterop hinken.”

