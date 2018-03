Poetsvrouw ontslagen voor naaktshoots met demente bejaarden in rusthuis

Kurt De Loor in 2015 bij de nieuwbouw van het bewuste woonzorgcentrum. Foto: jvw

Zottegem - Het OCMW van Zottegem heeft een 29-jarige poetsvrouw ontslagen omdat ze zwaar grensoverschrijdend gedrag gesteld had. De jonge vrouw kleedde minstens twee vrouwelijke bejaarden uit, waarna ze hen naakt fotografeerde met haar smartphone. Die foto’s stuurde ze door naar haar collega’s, die meteen alarm sloegen. Dat wordt bevestigd aan onze redactie.

De vrouw in kwestie maakte de beelden van de ontklede bewoners in woonzorgcentrum Egmont en stuurde die twee weken geleden via WhatsApp naar collega’s, bevestigt OCMW-voorzitter Kurt De Loor. “Zij hebben het meteen aan de directie gemeld.”

De twee bejaarde dames zijn niet de enige slachtoffers van de 29-jarige poetsvrouw. Ze toonde ook aan zeker één mannelijke bejaarde “seksvideo’s” en vernederde hem daarna mee.

“De medewerkster in kwestie is onmiddellijk op non-actief gezet”, aldus De Loor. Vorige week donderdag werd ze geconfronteerd met de feiten en ontslagen.

“Wij hebbende feiten gemeld bij het Agentschap Zorg en Gezondheid en contact opgenomen met de politie”, stelt De Loor nog. Ook werden alle medewerkers van het woonzorgcentrum en de familie van de betreffende bewoners ingelicht. De OCMW-voorzitter zegt verder dat de familie van een van de vrouwen ook een klacht heeft ingediend bij de politie.