Ieper / Menen - Jens Brackx (23) en Aline Masse (27) uit Menen openen zaterdag hun kapsalon Art ’n Hair in het gebouw van het voormalige bordeel ‘Den Engel’ aan de Sint-Jacobsstraat in het centrum van Ieper.

“Het wordt een algemeen familiesalon voor oudere en jonge mannen, vrouwen, jongeren en kinderen, waar we alles doen wat mogelijk is met haar. We hebben een speelhoek en bieden koffie en bier aan ...