Veiligheidsagent moet stadspersoneel geruststellen na zoveelste incident

Roeselare - Het stadspersoneel is het beu. Na een zoveelste geval van agressie op het balieplein in het stadhuis schakelt de stad een beveiligingsagent in om de veiligheid van het stadspersoneel te garanderen.

Vorige week ontstond er opnieuw tumult nadat een man agressief werd bij het afhalen van enkele documenten op het stadhuis. “De voorbije vijf jaar is de verbale agressie en de fysieke bedreigingen op het stadhuis sterk toegenomen. Dat is niet enkel zo in onze stad, maar ook in andere Vlaamse steden”, zegt stadssecretaris Geert Sintobin. Het incident van vorige week is echter de druppel te veel geweest.

Het stadsbestuur heeft de voorbije jaren via cursussen en rollenspelen het gemeentepersoneel proberen voor te bereiden op agressieve klanten. “Het gevoel van onveiligheid bij het stadspersoneel bleef echter. Na een grote bevraging bij het personeel merkten we dat het onveiligheidsgevoel echt wel groot is”, geeft de secretaris toe.

Onthaal

De voorbije jaren deden incidenten zich vooral voor in het stadhuis en in het nieuwe Welzijnshuis, hoewel het daar beter te controleren is. “Het Welzijnshuis is een nieuwbouw en daar is er maar één ingang. Bezoekers passeren daar langs het onthaal, waardoor er minder problemen ontstaan. Als er in de toekomst een nieuw stadskantoor komt, willen we ook een zo’n filter creëren voordat de mensen bij onze medewerkers komen. In het huidige stadhuis is dit spijtig genoeg niet mogelijk. Het gebouw leent zich daar niet voor”, aldus de stadssecretaris.

Bewaking

Op het schepencollege van afgelopen maandag werd beslist om de veiligheid van het personeel in het stadhuis te verhogen. “Tijdens een proefperiode van zes maanden zal er een beveiligingsagent post vatten in het balieplein. We hopen dat we zo het gevoel van onveiligheid kunnen wegnemen. We willen van het stadhuis zeker geen belegerde burcht maken. Maar het college wil tonen dat er begrip is voor de klachten”, zegt de stadssecretaris.

Het was het Vlaams Belang dat aan de alarmbel trok. “Het was voor ons geen verrassing dat deze week plots de nodige maatregelen getroffen moeten worden om de veiligheid en de rust te garanderen”, zegt fractieleider Immanuel De Reuse, die vorig jaar al de situatie aankaartte.

