Van de koers naar de politiek: deze Planckaert wil de verkiezingen winnen

Deinze / Nevele - N-VA Deinze/Nevele heeft een grote vis aan de haak geslagen: voormalig wielrenner Willy Planckaert, oudere broer van Walter en Eddy en vader van Jo. Willy won in 1966 twee etappes in de Tour de France en mocht datzelfde jaar de groene trui mee naar huis nemen. Nu wil hij met N-VA de gemeenteraadsverkiezingen winnen. Voor de geboren en getogen Nevelaar was het een evidente keuze. “Ik ben een echte flandrien en wil de lokale N-VA-ploeg zo goed mogelijk steunen. Ik geloof in het project van N-VA. Het is de partij van de verandering en die verandering werkt, vind ik.”

Planckaert is ondertussen al 73 jaar, maar dat deert hem niet. “Elke morgen doe ik nog een ritje. De benen en de geest zijn zeker nog in orde. Ik wil me volledig smijten met het oog op de verkiezingen.”