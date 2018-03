Bijna een op drie bedrijven kampt met ICT-tekort

Het tekort aan ICT-personeel neemt in snel tempo toe. Inmiddels geeft 27% van de bedrijven aan dat ze moeilijkheden ondervinden bij het aanwerven van ICT-personeel, zo blijkt uit cijfers van sectorfederatie voor technologie Agoria. ICT-consultancybedrijf Elmos uit Mechelen levert het bewijs dat een ICT-diploma niet altijd een must is. Een gezonde interesse kan al veel mogelijkheden bieden.

“We merken dat de vraag naar analisten, mobile app developers, security managers en GDPR-specialisten blijft stijgen”, weet Liesbeth Debruyn, CEO van Elmos. “Er wordt grof geaasd op iedereen met kwalificaties in ICT en de druk om talent te vinden zal alleen nog maar groter worden. Aan ons dus om een oplossing te vinden voor de schaarste op de arbeidsmarkt. Vinden we onze informatici niet op de arbeidsmarkt of in scholen dan leiden we ze gewoon zelf op.”

Opleiding on-the-job

Het consultancybedrijf uit Mechelen levert de nodige resources en kennis op vlak van ICT aan grote en middelgrote bedrijven die een tijdelijk tekort hebben. Vorig jaar haalde Elmos zijn tweehonderdste consultant aan boord en het bedrijf wil nog voort uitbreiden.

“We leiden kandidaten op die geen klassieke ICT-opleiding hebben gevolgd, maar die wel een gezonde interesse hebben in de sector. Op basis van betaalde opleidingen en stages stomen we onze werknemers klaar voor hun job”, verduidelijkt Debruyn. “Die mindswitch om niet meer alleen op diploma’s te focussen is nodig. We moeten werknemers durven opleiden on-the-job, doen we dat niet dan riskeren we dat ons land niet meer zal kunnen concurreren met onze buurlanden”, stelt ze.

Terwijl de kandidaten bij Elmos op de payroll staan volgen ze opleidingen alvorens te starten aan een betaalde opdracht bij de klant. Ook tijdens de opdracht bij de klant blijven ze opleiding volgen. “We doen dit wel geleidelijk aan, want een overkill aan opleiding leidt tot niets”, zegt de CEO.

Breed speelveld

Met een gezonde dosis interesse kan het vele richtingen uit. Dat begreep ook Wim Oers (30) uit Mechelen die een swtich naar Business Analist heeft gemaakt. Hij startte na zijn middelbare studies als dossierbeheerder bij een bank en groeide door tot kredietbeslisser en procesondersteuner. Via zelfstudie kwam hij in aanraking met ICT door websites te programmeren en te ontwerpen en ging hij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

“Ik wilde graag de brug slaan tussen business en ICT. Via Elmos kon ik opleidingen volgen die me helemaal hebben klaargestoomd voor mijn functie als Business Analist. Vooral het breed speelveld binnen ICT, van design en analyse tot ontwikkeling, spreekt me aan en maakt het mogelijk om veel verschillende hoeden op te zetten doorheen je carrière”, getuigt hij.

