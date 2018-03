Gendergelijkheid: enige man omringd door twaalf pittige dames

"Stage doen in een gezelschap van alleen maar vrouwen? Dat is een gegeven waar veel van mijn mannelijke medestudenten jaloers op zouden zijn", lacht Genkenaar Tom Geurts. "Terwijl de meesten zich waagden aan een stageplek binnen een typische organisatiestructuur met mannen aan het roer, koos ik voor de andere weg. En zo kwam ik terecht op een werkplaats waar maar liefst twaalf pittige dames de touwtjes in handen hebben… Een heel bijzondere ervaring, maar wel enorm verrijkend!"

Tom Geurts is masterstudent aan de KULeuven. Hij loopt momenteel stage bij Proactify in Hasselt, een snelgroeiend bedrijf dat commerciële ondersteuning biedt aan voornamelijk technische klanten. Eerder kon u op deze pagina al lezen dat Proacitify een team heeft dat alleen uit vrouwen bestaat. Voor zaakvoerder Lieze Geebelen (24) is het toeval. Tom Geurts kreeg de eer om als eerste haan in het kippenhok te vertoeven. Een bijzondere ervaring, zo getuigt hij.

"Daar stond ik dan op een koude maandagmorgen aan het spiksplinternieuw kantoor in Godsheide", vertelt hij. "Ik had nog maar één stap gezet, of werd al verrast door een flits. Geen paparazzi, maar een foto voor de Instagram-pagina van het bedrijf... Daarmee was de toon gezet. Blijkbaar gaat dat zo met moderne vrouwen aan de top. Instagram blijkt een belangrijk werktuig te zijn voor de marketing van Proactify en daar werd dan ook vanaf de eerste seconde op ingezet. Mijn vuurdoop bestond dus uit enkele ongemakkelijke poses met dames die wél fotogeniek konden zijn."

Opkijken

"Ik heb meteen gemerkt dat niet het geslacht of de leeftijd bepalend zijn voor de perceptie van je baas, maar wel de inhoudelijke sterktes. Ik heb zeer veel bewondering voor wat Lieze op deze jonge leeftijd al heeft bereikt en ben ervan overtuigd dat Proactify nog stevig zal groeien. Ze is een madam met ballen aan haar lijf en weet wat ze wilt. Ondanks het feit dat ze drie koppen kleiner is, kijk ik er naar op.”

“Het is heel leerrijk om te zien hoe doelgerichte communicatie in de praktijk zijn vruchten afwerpt en hoe het team altijd weer op een creatieve manier openingen weet te vinden in het marketingveld. Ik heb van de dames geleerd dat je moet durven om meteen de telefoon vast te grijpen en direct moet zeggen waar het om draait. Een afwachtende houding is absoluut uit den boze. Het is fantastisch om te zien dat heel het team zich kan vinden in deze proactieve benadering. Het draait dus meer om ingesteldheid en karakter dan om het geslacht van de collega's."

Doggy Corner

Toch heeft Tom ook typische vrouwelijke trekjes ontdekt. "Dat er bij Proactify alleen vrouwen werken is wel duidelijk aan de inrichting van het kantoor", zegt hij. "Er is een plaatsje voorzien voor de honden van Lieze die ons regelmatig komen vergezellen, er is een hoekje waar Instagramfoto’s gemaakt kunnen worden, de bureaus zijn opgefleurd met bloempotten en vazen en de wekelijkse sportactiviteit bestaat regelmatig uit yoga en pilates. Tijdens de middagpauze zijn de top drie gespreksonderwerpen dieet, Temptation Island en chocolade..."

Niet dat het hem stoorde. "Integendeel. Want ondanks deze vrouwelijke insteek in het bedrijf, moet ik toch zeggen dat ik me hier heel erg thuis voel en mijn draai heb gevonden. De warmte en gezelligheid die ik hier ervaar zijn toch typische kenmerken die vrouwen net iets meer kunnen uitstralen. Verder valt mij ook op dat sommige stereotiepe beelden echt niet van toepassing zijn. De medewerkers zijn absoluut geen 'poppemiekes', maar hardwerkende dames die ook hun tanden durven laten zien wanneer nodig. Er wordt veel belang gehecht aan teamspirit en iedereen probeert elkaar naar een hoger niveau te tillen."

