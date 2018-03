Nu in te huren aan dagtarief: verkopers

Jazeker, ook verkopers zijn een echt knelpuntberoep. Maar liefst 4,7 procent van de 134.570 in te vullen jobs, zijn functies in de commerciële dienstensector. Grote organisaties die afhankelijk zijn van sales, zijn de wanhoop nabij. Ze huren nu voor langere termijn gespecialiseerde commerciële talenten in. Skondras in Hasselt is één van de partijen die deze doelgroep zoekt, opleidt en vervolgens ter beschikking stelt van eindklanten. Momenteel vult Skondras op die manier 100 jobs in en wordt voor 2018 op een verdubbeling gemikt.

"Het is al een hele tijd aartsmoeilijk om de juiste salesmedewerker te vinden", vertelt Stijn Skondras, CEO van het bedrijf in Hasselt dat zich specialiseert in sales. "Het is één van de redenen waarom externe organisaties zoals wij, worden ingeschakeld om de verkoop te ondersteunen. Omdat het vaak gaat om profielen die voor lange termijn specifiek voor één klant werken, hebben we een nieuwe dienstverlening opgezet. Daarbij zoeken, trainen en coachen wij salesmedewerkers, die we vervolgens aan dagtarief outsourcen naar onze klanten."

Het gaat om diverse commerciële functies: "Accountmanagers, key-accountmanagers, salesmanagers, medewerkers commerciële binnendienst én echte saleshunters", somt Stijn Skondras op.

"Wij bekijken per medewerker waar zijn sterktes liggen. Niet iedere verkoper kan immers alles verkopen. Vandaar dat we de juiste ervaring aan het juiste project koppelen. De juiste match is absoluut noodzakelijk zodat een salesmedewerker direct operationeel en rendabel kan zijn."

Skondras biedt de gedetacheerde medewerkers een vast contract van onbepaalde duur aan. "Dit is een win-win-win-situatie", aldus de CEO. "Want zowel de sollicitant, de klant als wijzelf bij Skondras hebben daar voordeel bij. De sollicitant krijgt zekerheid en kan zijn salesvaardigheden verder ontwikkelen, de klant kan de medewerker zeer grondig leren kennen zonder definitief engagement, en Skondras kan een vaste saleskern uitbouwen die voor diverse projecten kan ingeschakeld worden."

