Manchester City moet verdediging door elkaar gooien, Guardiola hoopt op terugkeer Agüero

Manchester City kan zaterdagavond (om 18u30 Belgische tijd) voor de verplaatsing naar Everton geen beroep doen op verdediger John Stones. Stones, die in de zomer van 2016 de overstap van de Toffees naar City maakte, kampt met een hersenschudding. “John voelt zich goed, maar de regels schrijven voor dat je met zo’n blessure zeven dagen aan de kant moet blijven”, was manager Pep Guardiola duidelijk.

De 23-jarige Stones liep de hersenschudding begin deze week op tijdens de oefeninterland van Engeland op Wembley tegen Italië (1-1). Normaal gezien zal hij woensdag, tijdens de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League tegen Liverpool, inzetbaar zijn.

Over de Argentijnse topschutter van de Citizens, Sergio Agüero, heerst nog twijfel. Agüero blesseerde zich twee weken geleden tijdens de voorbereiding op de competitiewedstrijd bij Stoke aan de knie. Hij miste de recente interlands van Argentinië, maar is intussen aan de beterhand. Of hij ook zal spelen, wilde Guardiola niet gezegd hebben. “We bekijken zaterdag of hij kan meedoen”, bleef de Catalaan op de vlakte.

Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne kwamen blessurevrij uit de interlandperiode en worden aan de aftrap verwacht.