Zelzate - In het najaar houdt Optiek Vermersch er definitief mee op. Daarmee komt een einde aan een familiezaak die drie generaties standhield. “De oorzaak? Lelijke commentaren van mensen die niet weten dat ik ziek ben. Dat maakt me kwaad”, zegt Peter Vermersch.

Het moet ergens tussen de twee wereldoorlogen geweest zijn dat in Assenede optiek Vermersch van start ging. Wijlen Marcel Vermersch had toen een brillenwinkel in het pand in de Diederickstraat waar nu ...