Populair danscafé in Leuven mag een maand lang geen muziek draaien wegens overtredingen geluidsnorm

Leuven - Het populaire danscafé De Giraf op de Oude Markt in Leuven moet zaterdagavond klokslag middernacht alle muziek afzetten, en dat voor een volledige maand. Omdat ze in het verleden meermaals de geluidsnormen overschreden, kregen ze nu die zware straf opgelegd.

Van 1 april tot 30 april zal er geen seconde muziek mogen weerklinken door de boxen weerklinken in café De Giraf. Dat besliste het Leuvense schepencollege na meerdere waarschuwingen. “Wij zijn een danscafé, natuurlijk kan het al eens gebeuren dat we de limiet van 95 decibel overschrijden”, zegt uitbaatster Marleen Goossens. “Als we een hele avond nooit boven de 95 decibel gaan, hebben we geen feest. Niet dat we er ooit lang boven zitten hoor. Het gaat eerder om korte uitschieters. Als je dat niet doet, wordt er amper bewogen op de dansvloer. Als ik zelf draai ga ik er ook wel eens over. En we zijn hier zeker niet altijd om onze gast-DJ’s daarop te controleren.”

Marleen en mede-uitbater Werner hebben wel al een paar keer een GAS-boete gekregen daardoor. Een boete van zo’n 200 euro gewoonlijk, die ze altijd gewoon betaalden. “We hadden in januari ook een brief gekregen dat we een overtreding hadden begaan”, zegt Marleen. “Werner zei dat het een zware boete zou zijn, want dat het zelfs voor het schepencollege zou komen. Maar hij vertrok de volgende dag op reis, ik had het ook druk. Geen van ons beiden had erbij stilgestaan dat er zo veel van dat schepencollege zou afhangen. We hadden niet door dat het om een hoorzitting ging, waar we eigenlijk naartoe moesten. Dom, want daardoor hebben we net een zwaardere straf gekregen. Doordat we niet gingen, had het schepencollege blijkbaar het idee dat we er ons niets van aantrokken en niet eens moeite wilden doen.”

Die fout heeft voor Marleen en Werner dramatische gevolgen. Een maand geen muziek in een café dat vooral leeft van 23 uur ’s avonds tot 4 uur ’s nachts - als er zwaar gefeest wordt - kan zware financiële gevolgen hebben. “Ik ga niet tegenspreken dat we in de fout gingen, dus ik begrijp dat er een straf moest volgen. Maar dit is echt buiten proportie”, zegt Marleen. Het schepencollege kwam hen wel al gedeeltelijk tegemoet. Normaal moesten ze de straf uitvoeren in februari. “Maar januari is sowieso al een slechte maand door de examens, en twee slechte maanden na elkaar kunnen we ons niet veroorloven. Ik heb in een lange mail om uitstel gesmeekt en dat hebben ze gegeven. Hopelijk is het nu in april ook nog goed weer zodat we wel veel inkomsten hebben van het terras.”

“We moeten ons personeel toch betalen”

De reacties van de klanten zijn intussen wel overdonderend. Op sociale media zeggen tal van Leuvenaars en studenten al dat ze de komende maand iets zullen gaan drinken in De Giraf. Er worden ook oplossingen voorgesteld, zoals liveoptredens of feestjes met hoofdtelefoons op. “Maar zulke dingen kosten geld, en dat is nu net wat we deze maand niet op overschot hebben”, klinkt het. Een maand sluiten was voor Marleen dan ook weer geen optie. “We moeten ons personeel toch betalen, dan kunnen we beter gewoon openen en hopen dat er toch nog genoeg mensen langskomen om iets te drinken”, besluit ze. Maar ze telt nu al af naar 1 mei, wanneer klokslag middernacht de muziek weer aangaat. “Maar vanaf nu wel met decibelbegrenzer!”