SpaceX lanceert opnieuw raket met succes, ditmaal met tien satellieten

Brussel - Een Falcon-9 draagraket van de Amerikaanse raketbouwer SpaceX heeft vrijdag met succes tien satellieten tegelijk gelanceerd, zo was op ruimtevaartwebsites rechtstreeks te volgen.

De Falcon vertrok om 16.13 uur Belgische tijd van op de basis Vandenberg in Californië. Vanaf 57 minuten na de start begon de nuttige lading vrij te komen. Het ging om tien Iridium Next satellieten die gedurende een kwartier één na één loskwamen van de tweede rakettrap.

Het beoogde doelwit was een bijna cirkelvormige baan op 625 km hoogte, met een inclinatie van 86 graden ten opzichte van de Evenaar.

Telemetrie toonde aan dat de tien satellieten in goede gezondheid verkeren.

Telecomdiensten

Het was de vijfde keer dat operator Iridium SpaceX via een contract van drie miljard dollar onder de arm had genomen om zijn netwerk voor mobiele telecomdiensten uit te bouwen. Dat netwerk moet uiteindelijk 66 operationele kunstmanen en 81 in totaal omvatten.

Foto: AP

De Falcon zal nog drie keer ten dienste staan van Iridium. In totaal lanceert een Falcon-9 75 Iridium NEXT’s.

Elke Iridium-satelliet weegt 860 kilo. Ze zijn gebouwd in Gilbert in de Amerikaanse staat Arizona in een partenariaat van het Europese Thales Alenia Space en het Amerikaanse Orbital ATK.

51ste lancering

Het was de 51ste lancering van een Falcon-9 sinds 2010 en de 57ste van een telg van de Falcon-raketfamilie sinds 2006.

SpaceX plande wel manoeuvres in verband met de terugkeer van de eerste rakettrap, maar het was niet de bedoeling die echt op een droneship te laten landen. Overigens was die trap al gerecupereerd van de Iridium-3 missie in oktober 2017.

Wel was er een tweede poging om één deel van de neuskegel te recupereren. Maar ook deze keer plofte de halve neuskegel in het water in plaats van in een soort vangnet op een schip, zo twitterde ceo Elon Musk van SpaceX.

Recuperatie van raketonderdelen drukt de lanceerkost omlaag.