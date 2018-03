Moeder houdt zoontje (10) thuis van school wegens zware pesterijen: “Ze staken zijn hoofd tussen de toiletdeur”

Brugge - De moeder van een tienjarige jongen heeft een klacht ingediend tegen de pesters van haar zoontje. Volgens haar wordt hij al sinds eind februari lastiggevallen binnen en buiten de school. “Wij hebben nochtans alles gedaan wat we konden”, zegt de directeur.

Krista Galle (48) uit Dudzele zit met de handen in het haar. Haar zoontje Daan (10) wordt al een maand gepest door enkele jongens van zijn school. Ze hield hem al een week thuis, maar na amper een dag begon het pesten opnieuw. Dus nu ging ze ook bij de politie een klacht indienen en laat ze hem niet meer naar school gaan. Bij de school reageren ze aangeslagen.

“Zodra die melding er was, hebben we alles gedaan wat we konden en wat we moesten doen”, zegt de directeur. “Maar blijkbaar is dat voor die mensen niet genoeg en moeten wij aan de digitale schandpaal. Ik ben hier letterlijk kapot van.”

Hoofd tussen toiletdeur

De tiener startte in januari in het derde leerjaar in de basisschool De Lenaard in Dudzele. Aanvankelijk verliep alles prima, maar eind februari veranderde dat. “Enkele leerlingen van het zesde leerjaar hadden het plots op Daan gemunt”, zegt mama Krista. “Ze staken zijn hoofd tussen de toiletdeur en zijn vingers tussen de deur. Hij kreeg rake klappen en stampen en kwam met blauwe plekken thuis.”

Krista stapte naar de directeur met haar verhaal. Die sprak de pesters aan en even leek het probleem van de baan. “Het pesten binnen de schoolmuren stopte, maar nu pakten ze hem op weg van en naar school aan”, zegt Krista. Vorige week besloot ze dan maar om haar zoon een week thuis te houden. Maandag ging hij terug, maar dinsdag zag ze met haar eigen ogen hoe hij aan de schoolpoort hardhandig werd aangepakt. “Wees maar zeker: op zo’n moment breekt je moederhart”, zegt ze. “Ik besloot dan ook om hem thuis te houden tot er een definitieve oplossing komt.”

“Slachtoffer moet niet weglopen”

Maar daar blijft het niet bij, want Krista stapte ook naar de lokale politie van Brugge om een klacht in te dienen. Bij de politie bevestigen ze dat, maar kunnen ze er inhoudelijk niet dieper op ingaan. Krista hoopt dat er toch de nodige stappen gezet zullen worden. “Die pesters moeten ermee ophouden en ik ga niet rusten voor Daan opnieuw zonder schrik naar school kan. Hij eet bijna niet meer, kan moeilijk slapen en is enorm bang. Of ik een andere school overwoog? Neen, het slachtoffer moet niet weglopen. De daders moeten worden aangepakt.”

Bij de school zelf blijven ze verveeld zitten met de zaak. “De deontologie verbiedt mij om details te vertellen”, zegt de directeur. “Maar ik kan kinderen niet beschuldigen of straffen op basis van vermoedens. Wij hebben een preventieprogramma op onze school tegen pesten. Dat begint zelfs in de kleuterklas. Wij zijn daar echt intensief mee bezig.”

Pestactieplan

“Pesten gebeurt op elke school, maar we hebben een pestactieplan voor wanneer het gebeurt”, besluit de directeur. “En dat hebben we hier ook opgestart. Maar dat vonden de ouders blijkbaar niet genoeg. Daarom belandde het op sociale media. En dat is precies een schandpaal zoals in de middeleeuwen. Ik ben hier enorm van aangedaan. Ook omdat ik weet hoeveel mijn team voor deze school doet.”