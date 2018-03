Vlaamse regering heeft overschot van 100 miljoen euro

De begrotingscontrole van de Vlaamse regering kan afklokken met een overschot van 100 miljoen euro. In totaal heeft de Vlaamse regering zelfs voor 207 miljoen euro bijkomende beleidsruimte.

Daarvan wordt 100 miljoen euro gebruikt voor investeringen in het basisonderwijs, milieuvriendelijke bussen en maatregelen tegen energiearmoede. Daarnaast is er een buffer voorzien van 107 miljoen euro om eventuele schokken op te vangen.

Daarnaast zal de Vlaamse regering het interfederaal energiepact ook opnemen in een Vlaams Energie- en Klimaatplan.

Nog geen akkoord over betonstop

De Vlaamse regering is er vrijdag niet in geslaagd een akkoord te bereiken over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, beter bekend als de betonstop. “We hebben een heel constructief gesprek gehad en iedereen heeft het engagement bevestigd om werk te maken van een andere manier om met de open ruimte om te gaan. We hebben een aantal praktische afspraken gemaakt en zullen direct na de paasvakantie opnieuw rond de tafel zitten”, zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).

Vlaanderen wil op een andere manier met haar open ruimte omspringen. Vandaag verdwijnt er dagelijks 6 ha open ruimte in Vlaanderen. Eerder is afgesproken om dat tegen 2025 terug te brengen tot 3 hectare en tegen 2040 te herleiden tot 0.

In de aanloop naar de bespreking in de ministerraad was al gebleken dat vooral Open Vld het dossier nog “niet rijp” vond om te landen. Het dossier is vrijdag grondig besproken in de regering-Bourgeois, maar een akkoord kwam niet uit de bus. Er is afgesproken om het dossier meteen na de paasvakantie opnieuw in handen te nemen.