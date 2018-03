Gegevens van tientallen kinderen open en bloot door computerfout

Halle -

Door een fout in het computersysteem konden bezoekers van de website van de stad Halle plots adressen en andere persoonlijke gegevens van tientallen kinderen zien. Via de website kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor activiteiten van de buitenschoolse kinderopvang. Ze moeten hierbij enkele gegevens invullen, maar bij een recente aanpassing van de software liep het mis. N-VA-gemeenteraadslid Sven Pletincx trok tijdens de laatste gemeenteraad aan de alarmbel: “Toen ik bij toeval enkele willekeurige letters ingaf bij de inschrijfmodule, kreeg ik een hele lijst met namen, leeftijden en adressen van ingeschreven kinderen te zien. In tijden waarbij online privacy een heet hangijzer is, vond ik dat bijzonder vreemd. De bescherming van persoonlijke gegevens moet een prioriteit zijn voor het stadsbestuur, maar in de praktijk blijkt dat niet het geval te zijn.”