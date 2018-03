In het hoofd van een autist: alsof je allemaal samen een spel speelt, maar jij bent de enige die de regels niet kent

Hoe voelt en denkt iemand met autisme? De Vlaamse Vereniging Autisme laat mensen het een avond lang zelf ­ervaren. Met succes, want de inleefsessies die deze week in alle provincies werden georganiseerd, waren allemaal volzet. En ze deden wat moest: het begrip voor de aandoening vergroten. Wij volgden er één en ontdekten hoe zwaar het leven is in een wereld vol ongeschreven regels. Hoe je heel snel alleen staat en je je dom voelt.

“Fout!” Mijn groepje wijst me op mijn onkunde. We spelen een kaartspel en het lijkt simpel: de hoogste kaart wint. Maar van elk groepje moest één iemand even naar buiten – ...