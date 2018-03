Jeugdrechtbank huurt al jaar nieuw gebouw, maar wanneer ze precies verhuist weet niemand

Dendermonde - De jeugdrechtbank verhuist binnenkort van de Zwarte Zusterstraat naar de Leopold II-laan in Dendermonde. In het nieuwe blok dat er werd gebouwd, is het gelijkvloers nog leeg. De Regie der Gebouwen huurt er al een jaar lang een derde van de hele oppervlakte.

Het gebouw waar de diensten van de jeugdrechtbank hun onderkomen hebben in de Zwarte Zusterstraat heeft zijn beste tijd gehad. Al jaren worden de zittingen gehouden in een ruimte die niet meer van deze tijd is. Het ministerie van Justitie zoekt al langer naar een oplossing en heeft die nu gevonden in het nieuwe gebouw aan de Mechelse Poort, waar de stad binnenkort eigenaar wordt van negentig ondergrondse parkeerplaatsen.

Nog geen timing

“Het is goed dat de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen blijven investeren in de dienstverlening in onze stad”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Ik weet dat de accommodatie van de jeugdrechtbank ondermaats is en dat wordt nu verholpen. Dat is een goede zaak voor het personeel maar ook voor de burgers van onze stad en streek. Door de samenwerking met een privépartner kan het probleem snel en adequaat opgelost worden.”

Een timing voor de verhuis is er nog niet. Eerst moeten er nog heel wat werken gebeuren zodat de ruimte, die 1.050 vierkante meter beslaat en nu nog niet gecompartimenteerd is, kan gebruikt worden. “Door de verhuis naar een nieuwe en eigentijdse locatie bevestigt minister Geens (CD&V) het belang van Dendermonde in het gerechtelijk landschap. De beslissing is genomen, nu is het nog zaak om de werken spoedig uit te voeren. Ik hoop dat de Regie der Gebouwen even daadkrachtig is en dat de verhuis spoedig kan plaatsvinden. Ik zal dit in elk geval opvolgen in het federaal parlement”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V).

Merkwaardig is wel dat de Regie der Gebouwen de bewuste ruimte al bijna een jaar huurt. Hoe het komt dat de werken pas na een jaar starten, is niet duidelijk. Zowel bij de Regie als bij de minister van Justitie blijft het daarrond helemaal stil.