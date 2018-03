Waarom er in de kleinste stad van het land straks misschien geen gemeenteraadsverkiezingen zijn

Mesen - Het enige oppositielid van Mesen, Kristof Veramme van MDM, heeft de grootste moeite om zijn lijst gevuld te krijgen. Doordat het bevolkingscijfer boven 1.000 inwoners gestegen is, stijgt het aantal plaatsen in de gemeenteraad van zeven naar negen.

“Tijdens de vorige verkiezingen met zeven plaatsen had ik het al niet makkelijk”, vertelt landbouwer Kristof Veramme (42). “Ik stond toen op de lijst met mijn vrouw en met een ander koppel. Intussen is een van mijn zeven oorspronkelijke partijgenoten overleden.”

De partij heeft een CD&V-achtergrond. “Ik zetel al acht jaar als OCMW-raadslid en bijna zes jaar als gemeenteraadslid”, aldus Veramme.

Drie raadsleden in zelfde straat

“Dit worden mijn derde verkiezingen, maar ik moet telkens vissen uit een lege vijver. We wonen met drie raadsleden over een afstand van 50 meter in dezelfde straat. Veel inwoners volgen de politiek wel, maar willen zich niet engageren. Ze halen tijdsgebrek aan of hun vrees om kleur te bekennen. Misschien is de voornaamste reden het feit dat we al zoveel jaar in de oppositie zitten. Nochtans wil ook de burgemeester dat er straks nog een oppositie is. Kandidaten mogen mij altijd contacteren. Ik doe mijn best, want blijkbaar hangt het van mij af of er straks verkiezingen zijn.”

Sandy Evrard (48), die al 16 jaar burgemeester is voor het liberale MLM, kreeg zijn lijst wel gevuld.

“Ik ben er fier op. Er staan 5 vrouwen en 6 nieuwkomers onder de 40 jaar op de lijst. Ik wil nog burgemeester zijn tot mijn 60 jaar, maar dan is het de beurt aan de jonge garde. Straks kunnen ze ervaring opdoen. Ik hoop inderdaad dat we nog een oppositie hebben. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat er maar één partij zou opkomen in Mesen. In 1994 hadden we er zelfs drie met de socialisten. Of de oppositie nu het slachtoffer is van mijn jarenlang succes? Dat weet ik niet. Ik heb wel een goede verstandhouding met Kristof. Hij vertelde me onlangs dat hij zich meer liberaal voelt dan CD&V’er. Als hij niet kan opkomen, probeer ik hem toch bij het beleid te betrekken in de rol van oppositieraadslid, maar dat moet ik eerst nog bespreken met hem.”