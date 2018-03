Middenveld betoogt zaterdag tegen dakloosheid: “Containerwoningen alleen zullen Gentse wooncrisis niet oplossen”

Gent - Vandaag, zaterdag, betoogt het middenveld in het Baudelopark om aandacht te vragen voor het lot van dakloze kinderen. Ondertussen trekken vrijwilligers aan de alarmbel omdat ze de vraag naar betaalbare huurwoningen niet meer kunnen bolwerken. De Stad grijpt in en kondigt verschillende maatregelen aan.

De betoging wordt georganiseerd door een vijftiental Gentse organisaties die in september vorig jaar ook al een optocht door het centrum van de stad hielden. Volgens hen telt Gent meer dan 250 dakloze kinderen en nog eens honderden volwassenen. Ze maken zich ernstige zorgen, zeker nu de winter achter de rug is en veertig daklozenbedden verdwijnen.

Alarmbel

Tegelijkertijd trekken de zogenaamde ‘woonbuddy’s’, vrijwilligers die kwetsbare mensen aan een woning proberen te helpen, aan de alarmbel. Zoals Rudi Van Landeghem, die in december nog werd bekroond met de ­Samenlevingsprijs. Hij werkte een stappenplan uit voor het zoeken naar een woning op de krappe Gentse huurmarkt. Nu staat het water hem aan de lippen. “De Vlaamse overheid schroeft steeds meer middelen terug om vluchtelingen te helpen”, zegt hij. “Hierdoor worden vrijwilligers niet meer ondersteund en haken steeds meer mensen af. Vroeger waren we met een team van zestig, nu nog met vier. Maar de noden blijven even groot: bij vluchtelingen én mensen van hier. Ik weet niet hoe lang we dit nog volhouden.”

Dat Gent met een nijpend tekort aan betaalbare woningen zit, is bekend. De huurprijzen zijn in vijftien jaar tijd verdubbeld. Momenteel staan meer dan 10.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Maar zo’n 1.400 van die woningen staan leeg. De Stad investeert nochtans fors in sociale woningbouw. 12,5 procent van het woningenbestand in Gent is een sociale woning. Daarmee zitten we boven de wettelijke norm van 9 procent. De Stad pompte 17,5 miljoen euro in het renoveren van sociale woningen. En schepen van Wonen Sven Taeldeman (SP.A) richtte in december de Taskforce Wonen op, waarin zo’n tachtig mensen uit de Stad, het middenveld en de privé op zoek gaan naar betaalbare woningen voor kwetsbare mensen. Die heeft nu de eerste maatregelen klaar (zie kadertje).

Containers

De actievoerders erkennen de inspanningen van de Stad. Maar volgens Van Landeghem gaat het te traag. “Alle aandacht gaat nu naar het bouwen van wooncontainers als nieuwe sociale huisvesting”, zegt hij. “Maar dat alleen gaat de wooncrisis niet oplossen. De Stad moet breder kijken, en sociale huisvestingsmaatschappijen moeten een serieuze tand bijsteken. Want nu komen de zwaarste gevallen samen: grote gezinnen die in de nachtopvang belanden, oma’s die uit hun huis worden gezet. Als we zo voortdoen, zullen zelfs onze kinderen en kleinkinderen geen woning in Gent meer kunnen betalen.”