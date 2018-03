Donald Trump zet beschermd champagne-label onterecht op zijn wijn

Niet enkel in de politiek maar ook in de wijnwereld is bescheidenheid niet besteed aan de Amerikaanse president. “Méthode champenoise” titelt Trump op het etiket van de schuimwijn die hij produceert op zijn wijn­domein in Virginia. Maar die term is beschermd voor wijnen uit de champagnestreek, zegt onze wijnkenner Alain Bloeykens.

Krijgt een schuimwijn “méthode champenoise” op zijn etiket, dan weten kenners dat de drank in de Franse champagnestreek werd geproduceerd. Die betiteling is al sinds 1994 beschermd en mag daarbuiten dus niet worden gebruikt. Behalve door de Amerikaanse president, denkt Trump blijkbaar. Want op zijn Sparkling Blanc de Blanc 2012 prijkt het beschermde label. Terwijl zijn wijn­domein in het Amerikaanse Virginia ligt. Een beetje fake news, dus.

Het is wijnjournalist Alain Bloeykens die dat ontdekte. Voor onze weekendbijlage NU slaagde hij erin om vanuit de VS een kistje te laten overvliegen voor een proeverij. “De vermelding op het etiket zit in de grijze zone”, zegt hij. “In de EU en de meeste landen daarbuiten is die benaming verboden als de wijn niet uit de Champagne komt. In de VS geldt die regel niet. Daar mag het wel, op voorwaarde dat het in eigen land blijft.”

Om dit label op Trumps flessen schuimwijn gaat het. Foto: DBA

Trump Winery, met zoon Eric Trump aan het hoofd, blijft in een reactie achter zijn etikettering staan. “De vermelding méthode champenoise is in de VS nog steeds toegestaan”, zegt general manager Kerry Woolard. “Omdat voor het Amerikaanse agentschap dat de wijnlabels controleert, die term niet wijst op de herkomst van de wijn. Wel op het productieproces.” En het productieproces is inderdaad hetzelfde als die van wijnen in de Champagne. “Europese wijnen die op die manier worden gemaakt – met een tweede vergisting op fles –, maar in ­andere regio’s, krijgen bij ons méthode traditionnelle op het etiket”, zegt Bloeykens. “Van het Californian Wine Institute hoorde ik dat ze hun Amerikaanse producenten ook al adviseren om champenoise niet meer te gebruiken. Maar Trump Winery heeft gelijk. Ze doen niets onwettig.”

Gewoon weggieten

Toch zolang ze de wijn niet exporteren naar Europa. Als ze dat wel doen, zal worden ingegrepen, zegt Grégoire Van den Ostende, directeur van het Comité Champagne in ons land. “Deze wijn is in strijd met de Europese wetgeving. Mocht de schuimwijn met die vermelding toch naar Europa uitgevoerd worden, dan wordt ze door de Europese douane in beslag genomen.”

Al twijfelt Bloeykens daaraan, aan­gezien de Verenigde Staten de grootste invoerders van champagne zijn. “Bovendien zouden ze ook al het lef moeten hebben om de wijn van de Amerikaanse president weg te gieten.”