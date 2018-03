Britse luchthaven deels ontruimd na felle brand voor terminal

Reizigers op de Britse Stansted Airport moesten vandaag geëvacueerd worden nadat een bus voor het gebouw volledig uitbrandde. Volgens de brandweer werd vooral de voorkant van de terminal nog beschadigd.

Het leek wel alsof de hel was losgebarsten voor de uitgang van de terminal in kwestie. Een bus voor luchthavenvervoer is er volledig uitgebrand. Passagiers werden uit voorzorg geëvacueerd, maar de schade bleef beperkt tot die aan het gebouw en de bus, die volgens ooggetuigen “volledig verwoest” werd.

“Ik zag dikke rook toen het vliegtuig landde. Ik kan van hieruit niets zien, maar ik ruik wel rook. Iedereen blijft kalm”, zo tweette een van de reizigers op de luchthaven naar BBC. Een woordvoerder van de luchthaven liet intussen weten dat “de brand gedoofd is en er alles aan gedaan wordt om de gewone gang van zaken te hervatten.”

De oorzaak van de brand zou bij een elektrische storing in de motor liggen.