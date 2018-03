Benteke reageert op niet-selectie Rode Duivels: “Het doet pijn wanneer je al je vrienden ziet vertrekken”

Christian Benteke heeft bij Play Sports voor het eerst gereageerd op de niet-selectie voor de vriendschappelijke interland van de Rode Duivels tegen Saudi-Arabië. De spits lijkt te moeten vrezen voor het WK: “Of het pijn deed? Ik zou liegen als ik nee zeg.”

“Het doet pijn wanneer je al je vrienden naar de nationale ploeg ziet vertrekken, terwijl jij achter blijft bij de club”, bekende Benteke. “Dan moet je trainen met een man of acht à tien. Ik zou liegen als ik zeg dat dat geen pijn doet.”

Benteke vecht met Crystal Palace tegen de degradatie in de Premier League. “Het is een lastig seizoen, ik scoor te weinig”, beseft de spits. “Zeker voor een aanvaller, dat ga ik niet ontkennen. De mensen weten dat ik beter kan en dat ik te weinig getoond heb. Er is veel gebeurd dit seizoen, onder meer door mijn blessure zat ik in een slechte vorm, dat ga ik niet ontkennen. Ik heb wel assists gegeven, ik ben meer aangever dit seizoen.

“Het was al een lastig seizoen op mentaal vlak, meer dan fysiek. Ik was met veel goesting begonnen, maar we wonnen niet, we scoorden niet en we moeten vechten tegen de degradatie. Dat maakt het moeilijk.”