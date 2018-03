Belofte maakt schuld: directeur kust varken nadat leerlingen 10.000 boeken lazen

Vincent Myers, directeur van een basisschool uit New Jersey, heeft eerder deze week een varken gezoend. Niet omdat hij dat graag doet, maar wél omdat hij dat beloofd had aan zijn leerlingen. Als zij 10.000 boeken zouden lezen voor april, zou hij iets bijzonders doen.

Toch waren niet alle leerlingen even tevreden. “Het is zo een lief en mooi varken, geen vuil modderig beest”, zegt een jongen. “Dat zou eigenlijk niet mogen tellen he”, antwoordde de verslaggever daar al grappend op.

Myers heeft zichzelf wel iets aangedaan, want volgend jaar verwachten de leerlingen een nog hogere inzet. Al doet de directeur het graag. “Het is een leuke manier om de kinderen aan te zetten om te lezen”, klinkt het.