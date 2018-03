Wij haalden Bart Verhaeghe exclusief voor onze camera: “Punten halveren doe je alleen in Spel zonder Grenzen”

Een interview met Bart Verhaeghe? Dat is een dolle rit van twee uur langs alle hoofd- en zijwegen van ons voetbal. Van Michel Preud’homme tot Roberto Martinez, van de Belgische stadionblues tot het aanpassen van de play-offs: de voorzitter van Club Brugge/ondervoorzitter van de voetbalbond heeft mee de sleutel in handen. Verhaeghe (53) heeft over alles een mening, maar vanaf paasmaandag staat alles weer in het teken van dat ene doel: Club Brugge voor de tweede keer in zijn regeerperiode kampioen maken.

Bart Verhaeghe rommelt in zijn papieren. “De speech die ik in 2011 hield bij mijn aantreden bij Club Brugge, zou ik opnieuw kunnen voorlezen. Geen kat zou weten dat die tekst is zeven jaar oud is. (kijkt ...