Vanhaezebrouck zet 18-jarige in de basis bij Anderlecht voor eerste match in Play-off 1

Tenzij Hein Vanhaezebrouck zich vandaag nog bedenkt, ­begint Anderlecht zijn titeljacht in Play-off 1 met een grote verrassing. Niet de ervaren Bruno of Chipciu vervangt op rechts de geblesseerde Dennis Appiah, maar wel de 18-jarige rechtsback Alexis Saelemaekers. Dit seizoen mocht de Belgische belofte ­alleen eens invallen op Sint-Truiden.

Anderlecht sloot de reguliere competitie af met 9 op 9 en het behaalde die resultaten telkens met een viermansdefensie. Alleen viel rechtsback Appiah uit met een hernia en moest Hein Vanhaezebrouck op zoek naar alternatieven. De coach overwoog om weer om te schakelen naar een achterhoede met drie verdedigers en dan de offensievere Massimo Bruno of Alex Chipciu als rechterflankspeler te posteren, maar tijdens de meest recente trainingen liet hij dat idee toch weer varen.

Anderlecht slikt dit seizoen relatief veel tegengoals en bij tegenstander AA Gent speelt de pijlsnelle Moses Simon als linksbuiten. Paars-wit heeft dus een echte rechtsachter nodig en liefst eentje die het gewoon is om op die positie te spelen. En dus opteert Vanhaezebrouck voor de 18-jarige Alexis Saelemaekers.

Die kwam deze week al vroeger dan voorzien terug van de Belgische U19 waarmee hij twee uitstekende interlands speelde tegen Frankrijk en Spanje. De rechtsback mocht dit seizoen ook al eens 16 minuten invallen bij de A-kern op STVV – 1-0 verlies – maar deed het toen zeker niet slecht.

Het parcours van de belofte oogt wel opmerkelijk. Alexis Saelemaekers begon pas op zijn elfde te voetballen en is eigenlijk opgeleid als offensieve middenvelder. Het is pas sinds ze hem dit seizoen bij de RSCA-beloften van Emilio Ferrera omturnden tot een rechtsachter dat hij een grote toekomst wordt voorspeld. Zijn troeven zijn dat hij technisch sterk is, snel is en de acties durft te maken, terwijl als werkpunten vaak zijn wat frêle lichaamsbouw en broze mentale sterkte worden genoemd.

Ook Lokonga speelt

Behoudens wijzigingen op de laatste training, belet dat Vanhaezebrouck niet om hem voor de leeuwen te gooien in het cruciale POI-duel tegen Gent. Saelemaekers wordt morgen de vierde verdediger naast Dendoncker, Spajic en Obradovic. In principe zal hij ook niet de enige 18-jarige aan de aftrap zijn. Albert Sambi-Lokonga is de aangewezen vervanger voor de geschorste Trebel. De broer van Mpoku is even oud als Saelemaekers, maar hij kent ondertussen wel het klappen van de zweep.