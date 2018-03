Romelu Lukaku kan vandaag toetreden tot exclusieve club in de Premier League

Met drie weken vertraging kan Romelu Lukaku vandaag toetreden tot een exclusieve club. Als hij raak treft voor Manchester United tegen Swansea zal hij zijn honderdste Premier League-goal hebben gemaakt. Lukaku is de eerste Belg en de jongste buitenlander die de magische kaap overschrijdt.

Met 27 zijn ze voorlopig – de spelers die sinds de oprichting van de Premier League in 1992 honderd of meer goals in de hoogste Engelse ­afdeling hebben gescoord. Samen vormen ze de adelstand van de ­Premier League-aanvallers.

De onbetwiste koning is Alan ­Shearer, legende van Blackburn ­Rovers en Newcastle United. Zijn record van 260 zal niet snel sneuvelen. De programmamakers vanzijn zo attent het steeds opnieuw in een informatieblokje te laten oplichten als de Engelse ex-spits zijn opwachting in de BBC-studio maakt.

Wayne Rooney volgt als tweede met 208 goals en is nog steeds actief bij Everton. Maar aan het tempo dat hij nu nog scoort, moet hij tot ver boven zijn veertigste blijven voetballen als hij Shearer wil inhalen. Geen kans dat dit gebeurt. Rooney is al blij dat hij met Shearer de enige is in de club van 200.

Vijfentwintig anderen scoorden tussen de 100 en de 200 keer. Daarbij niets dan klinkende namen. Enkele van de beroemdste aanvallers uit de Premier League haalden de 100 zelfs nooit: Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, Carlos Tevez – ze kwamen te laat naar de Premier League of ze vertrokken te snel om tot de club toe te treden.

Het bijzondere aan Lukaku is dat hij niet alleen de eerste Belg, maar ook de jongste buitenlander kan worden in de Club van 100. Van de Engelsen waren ­alleen de wonder­knapen van Liverpool ­Michael Owen en Robbie Fowler, ­Wayne Rooney en Harry Kane jonger. Zij kregen de kans die ­Lukaku niet kreeg: een profdebuut in de Premier League.

De honderdste van Lukaku kan United op weg zetten naar de ­Champions League. En als het vandaag niet lukt tegen Swansea, dan klaart hij de klus misschien ­volgende week in de potentiële ­titelmatch van Manchester City. Daar wacht een rechtstreeks duel met dat andere eminente club-lid, Sergio Agüero.