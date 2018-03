Na gewonnen (!) derby steekt Standard-coach Sa Pinto tirade af tegen de pers: “Ik schaam me in jullie plaats”

Standard won de derby van Charleroi en is Play-off 1 goed begonnen. Dus verwacht je een tevreden Sa Pinto op de persconferentie. Maar de coach van Standard had na afloop nog een nummertje voorbereid om de pers een veeg uit de pan te geven. Vooraf bracht hij collega Felice Mazzu al op de hoogte, en als de Charleroi-coach alle vragen had beantwoord en vertrok, begon de show van Sa Pinto. Zijn volledige relaas:

“Al tien maanden word ik afgemaakt”

“Zoals jullie weten ben ik een team aan het bouwen. De technische staf en spelers die elke dag met mij werken, weten dat. In het begin had ik een nieuwe kijk, nieuwe regels, nieuwe communicatie rond de ploeg. Alles was anders. Ik zeg niet dat de anderen het slecht deden, maar ik doe het zoals ik wil. Ik kopieer niemand. Gedurende deze tien maanden word ik afgemaakt. Als ik met twee middenvelders speel, als ik de ene speler zet in plaats van de andere. Als we veel scoren, als we te weinig scoren. Als we efficiënt zijn of niet, als er geen kwaliteit is, de tactiek, de wolken: jullie vinden altijd iets.”

“Het is nooit jullie fout, het is altijd jullie baas”

“Ik viseer niemand, sommige mensen onder jullie schrijven goed. Maar in het algemeen word ik telkens afgemaakt, elke week. Dit is de pers niet. Ik spreek graag over voetbal. En het is nooit jullie fout, het is altijd jullie baas. Ik schaam me in jullie plaats. Als mijn baas zegt met wie ik moet spelen, ben ik weg. Neem je verantwoordelijkheid, het is makkelijk om het in iemand anders zijn schoenen te schuiven. Zo ben ik niet. Ik zoek geen excuses, terwijl ik dat makkelijk zou kunnen. Ik zorg voor oplossingen, de hele tijd.”

“Ik snap niet waarom jullie me niet respecteren”

“Een team zonder kwaliteiten, een coach die niks kan, en toch zijn we de eerste ploeg van België. We hebben als enige al iets gewonnen, we hebben als enige al Europees voetbal gehaald. Op financieel vlak doen we ook goeie zaken. Het is een fantastisch seizoen, en ik snap niet waarom jullie me niet respecteren. Een coach die resultaten haalt, en toch heb ik altijd tegenstanders. Ik ben een coach die respect heeft voor iedereen, en jullie vinden altijd nieuws uit. Ik lees dat er een nieuwe coach zou komen. Ik heb nog een jaar contract, en ik doe verder. Waarom is het zo moeilijk om proficiat te zeggen? Om te zeggen hoe goed ik bezig ben, wat een fantastisch werk ik doe? Ik zeg dit niet met trots, maar iedereen uit de wereld die voetbal kent, belt me en zegt me hoe goed ik bezig ben.”

“Ik wil jullie nog een kans geven maar we kunnen geen relatie hebben”

“Maar jullie? Niets van respect. Ik wil jullie nog een kans geven in de play-offs. Maar we kunnen geen relatie hebben. Tot het einde van het seizoen spreken we niet meer. Als ik iets moet zeggen, doe ik dat via mijn eigen kanaal, Standard TV. Heel professioneel trouwens. Als jullie zo verder willen doen, doen jullie maar. Maar opgeven doe ik niet, en niemand die met me werkt. We zullen volgend jaar wel zien. Goeieavond.”