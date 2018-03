Zelfbewuste Zlatan verrast meteen bij voorstelling in LA: “Als ik wil, ga ik naar het WK”

Zlatan Ibrahimovic nam na het EK 2016 afscheid van het Zweedse elftal, maar het zou zomaar kunnen dat de 36-jarige topspits op het komende WK toch weer van de partij is. “Als ik wil, ben ik erbij. Daar hoeft niemand voor te bellen”, zei Ibrahimovic vrijdag tijdens zijn presentatie bij LA Galaxy. “Maar laat me eerst hier genieten, mijn focus ligt op Galaxy. Daarna zien we wel verder.”

De Zweed kan zaterdag debuteren in de Amerikaanse competitie. LA Galaxy treft dan stadgenoot Los Angeles FC, nieuw in de MLS en het team van Rode Duivel Laurent Ciman, in het eigen StubHub Center. “Ik ben er klaar voor. Ik voel enorm veel adrenaline in mijn lichaam, wat dat betreft denk ik dat ik het lang kan volhouden. Het is alleen de vraag of mijn conditie ook zo goed is (lachend).”

De oud-speler van Malmö, Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan en Paris Saint-Germain kon naar eigen zeggen in 2016 al naar LA verhuizen. “Ik wilde graag komen, in mijn hoofd was ik al hier. Maar soms gaan dingen niet zoals ze moeten gaan.”

Manchester United werd toen de nieuwe bestemming van de 116-voudig international (62 doelpunten). “Toen ik in Engeland kwam, riepen ze dat ik een rolstoel nodig had vanwege mijn leeftijd. Na drie maanden zeiden ze dat ik vloog. De haters waren fans geworden. Ik ga nooit een uitdaging uit de weg, ik hoef ook niets meer te bewijzen. Dat moest ik alleen bij Malmö en toen ik naar Ajax ging. Daarna hoefde ik het alleen maar te laten zien. Ik loop al 23 jaar rond in de voetballerij, in mijn hoofd weet ik precies wat er nodig is. Mijn lichaam hoeft alleen maar te volgen.”

Zlatan vergeleek zichzelf tijdens zijn vermakelijke persconferentie met Benjamin Button, de hoofdpersoon uit de gelijknamige Hollywoodfilm. “Ik ben oud geboren en voel me nu jong. Maak je geen zorgen over mijn leeftijd. De leeuw is heel hongerig.”