VN voegen 49 Noord-Koreaanse namen toe aan zwarte lijst

De Verenigde Naties hebben vrijdag 27 schepen, 21 scheepvaartbedrijven en 1 persoon uit Noord-Korea toegevoegd aan de zwarte lijst. De beslissing van het Sanctiecomité voor Noord-Korea komt er op vraag van de Verenigde Staten.

De 49 entiteiten worden aan de zwarte lijst toegevoegd omdat ze de embargo’s tegen Noord-Korea omzeilen. Zo worden de schepen gebruikt om illegaal olie te importeren en kool te exporteren, zegt de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley. Volgens haar is de goedkeuring van de nieuwe maatregelen “een duidelijk teken dat de internationale gemeenschap verenigd is in onze inspanningen om maximale druk te blijven uitoefenen op het Noord-Koreaanse regime”.

Volgens het Sanctiecomité verdiende Noord-Korea vorig jaar ongeveer 200 miljoen dollar (162 miljoen euro) met export die in strijd is met de sancties tegen het land. Die hebben als doel om druk uit te oefenen op Pyongyang om zijn atoomprogramma stop te zetten.