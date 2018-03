Mannelijk DNA aangetroffen tijdens autopsie: “Ivana Smit had kort voor haar dood seks met Amerikaan”

Het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit heeft vlak voor haar dood seks gehad met Alexander Johnson, de Amerikaan met wie zij haar laatste uren doorbracht. Mogelijk was zijn echtgenote Luna ook betrokken bij de vrijpartij. Dat stelt advocaat Sébas Diekstra in de Nederlandse krant De Telegraaf op basis van nieuwe informatie over het echtpaar in combinatie met een eerdere lijkschouwing van de Nederlandse patholoog-anatoom Frank van de Goot.

De onderzoeker trof mannelijk DNA aan in Ivana’s lichaam. Het is onduidelijk of het meisje seks tegen haar wil had. De familie vindt dat er sowieso sprake is van misbruik. Oom Fred Agenjo: “Er zijn enorme hoeveelheden drugs aangetroffen in Ivana’s lichaam. Ze was niet meer wilsbekwaam. De Johnsons wisten dat. Als je dan alsnog seks hebt met een 18-jarig meisje, dan zit je niet goed in elkaar. Dat flik je niet.”

Gsm gewist

Een tiental dagen geleden meldde de Telegraaf dat de telefoon van de jonge vrouw gewist was. De advocaat van het echtpaar met wie Ivana haar laatste uren doorbracht in Kuala Lumpur, kreeg toegang tot het toestel, aldus De Telegraaf.

Nabestaanden noemen het een onverteerbare misstap in het onderzoek naar het mysterieuze overlijden van het model. Ivana’s spullen, waaronder ook de telefoon, worden momenteel onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

“Waarom kon die advocaat in godsnaam Ivana’s telefoon bekijken? Het is voor ons een nieuwe aanwijzing voor corruptie in Maleisië. Hij kreeg toegang tot zaken waar hij geen inzicht in had mogen hebben. We vrezen dat er is gerommeld met de telefoon, misschien zijn er berichten gewist”, zegt een familielid.

Beginnend model

Ivana stierf begin december in Kuala Lumpur, waar zij als beginnend model werkte. Na een avond stappen ging zij met de Amerikaanse Alexander Johnson en zijn vrouw Luna mee naar huis. Haar naakte lichaam werd gevonden op de zesde verdieping van het appartementencomplex.

De familie gaat er van uit dat ze werd verdoofd door het swingerkoppel. De familie is sindsdien op zoek naar de waarheid, maar gelooft niet in de onpartijdigheid van de Maleisische politie. Met de nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek wordt dat nog maar eens bevestigd. Ze vrezen dat belangrijk bewijsmateriaal wel eens zou gewist kunnen zijn van haar gsm.