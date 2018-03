Jonge gangster (17) spoorloos nadat hij tot twee maal noodgedwongen vrijgelaten werd: “Geen plaats”

Een jonge overvaller voor wie er tot twee maal toe geen plaats was in een gesloten instelling is spoorloos. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De politie wou hem donderdag arresteren nadat er dan toch een plekje gevonden was. De agenten konden de jongen niet vatten. Hij staat geseind.

De jongeman moest van de jeugdrechter naar de gesloten instelling van Everberg. Hij had een gewapende overval gepleegd op een apotheek in Hoboken. Het centrum zat echter bomvol, waardoor de rechter noodgedwongen de minderjarige gangster naar huis stuurde.

Eergisteren kwam de jongeman, samen met zijn moeder en zijn advocaat zich aanbieden bij het Antwerpse gerecht. Na de zitting zat hij enkele uren in het cellencomplex, maar ook toen kreeg hij te horen: “Nog altijd geen plaats”. Hij werd opnieuw vrijgelaten.

Enkele uren later bleek dat echter een misverstand. Donderdagavond viel de politie binnen in de woning van de moeder om de jonge overvaller te arresteren, maar die was nergens te bespeuren. Het Agentschap Jongerenwelzijn reageert gepikeerd op het voorval. “Deze keer ligt de schuld niet bij ons. Wij hadden wél een plaats voor hem vrijgemaakt”, aldus woordvoerder Peter-Jan Bogaert aan Het Laatste Nieuws. “Waar het is misgelopen, weet ik niet, maar in elk geval niet bij ons.”

De jongeman staat opnieuw geseind.