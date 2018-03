Tottenham-coach geeft Alderweireld weinig hoop: “Ik ga mijn systeem niet aanpassen voor hem”

Bij de Rode Duivels mocht Toby Alderweireld nog eens 90 minuten voetballen, maar dat lijkt er in de Premier League bij Tottenham niet meteen in te zitten. De verdediger is opnieuw fit na een lange afwezigheid, maar trainer Mauricio Pochettino is niet van plan hem zomaar in de basis te droppen. “Ik ga mijn systeem niet aanpassen zodat Toby kan spelen.”

Flashback naar 1 november. In de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid valt Toby Alderweireld na 24 minuten voetballen uit. Het verdict is hard: Alderweireld staat minstens drie maanden aan de kant met een hamstringblessure. Een opdoffer voor Tottenham, zo werd gedacht. Alderweireld was een onbesproken titularis en een sleutelspeler voor de Spurs.

Maar in afwezigheid van onze landgenoot ontpopte Davinson Sanchez zich tot een belangrijke pion. De Colombiaan vormt een uitstekend duo met Jan Vertonghen, Pochettino stak al meermaals de loftrompet af over de samenwerking tussen de twee. Sanchez lijkt zijn plaats dus beet te hebben ten koste van de terugkerende Alderweireld. En terwijl de Spurs in het verleden met drie centrale verdedigers durfden aantreden, kiest Pochettino de laatste steevast voor een klassieke viermansdefensie. “Ik kan er maar elf opstellen tegen Chelsea”, aldus de Argentijn vrijdag op de persconferentie.

Pochettino is duidelijk: Sanchez en Vertonghen hebben de voorkeur. Foto: AFP

“Toby sukkelde maanden met een blessure. Ik ga mijn systeem niet omgooien omdat hij moet spelen voor het WK. Ik moet twee centrale verdedigers kiezen en aangezien ik tevreden ben over het huidige duo zal hij moeten wachten. Als hij hard blijft werken, zal hij kansen krijgen.” Bondscoach Roberto Martinez waarschuwde Alderweireld dat hij meer moet spelen, wil hij zeker zijn van een basisplaats in Rusland. “Moest ik in de plaats van Roberto zijn, zou ik dat ook willen. Maar ik ben gefocust op Tottenham en kan mijn keuzes daar niet door laten beïnvloeden.”

Contractsituatie

Samengevat: Sanchez en Vertonghen hebben de voorkeur, Alderweireld is niet langer eerste keus. Dat komt deels door zijn blessure en de sterke prestaties van de ploeg, maar in Engeland weet men ook dat de contractsituatie er voor iets tussen zit. Alderweireld heeft een contract tot eind volgend seizoen. Tottenham kan dat eenzijdig verlengen met een seizoen, maar activeert dan een clausule dat de verdediger voor 25 miljoen euro weg kan. De club wil een de Rode Duivel langer aan zich binden, maar Alderweireld vraagt een enorme loonsverhoging. En daar wil de club niet aan voldoen. De onderhandelingen zitten dan ook in een impasse. Ondertussen wordt de speler gelinkt aan PSG en Real Madrid.