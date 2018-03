Belgische bus crasht in Duitsland: chauffeur overleden, 22 gewonden, vijf zijn er erg aan toe

Bij een ongeval in de deelstaat Beieren met een autocar van de Belgische busmaatschappij Linden Cars is de chauffeur omgekomen. Kort voor middernacht reed de bus nabij het Duitse Aschaffenburg in op een vrachtwagen. Er is sprake van 22 lichtgewonden, vijf van hen zijn er erg aan toe. Dat werd bevestigd door Buitenlandse Zaken aan onze redactie.

Kort na middernacht reed een reisbus van Linden Cars in op een vrachtwagen. Het ongeval deed zich voor op de A3-snelweg, nabij de Duitse stad Aschaffenburg, in de deelstaat Beieren.

Volgens Duitse media was de truck geladen met glas. Naar verluidt reed de vrachtwagen erg traag op het rechtse rijvak omdat hij wou afslaan. De chauffeur van de bus heeft de truck vermoedelijk te laat opgemerkt en kon hij dus niet meer tijdig remmen.

Foto: AFP

22 gewonden

De buschauffeur is om het leven gekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is er sprake van vijf zwaargewonden en zeventien lichtgewonden. Een reddingshelikopter kwam ter plaatse om de slachtoffers naar omliggende ziekenhuizen te brengen. Sommigen konden ter plaatse verzorgd worden. De snelweg was na het ongeval een tijdlang volledig afgesloten. De tweede chauffeur van de bus zou één van de zwaargewonden zijn. Nog volgens Buitenlandse Zaken zaten er 46 passagiers op de reisbus.

“We bekijken momenteel of we een psychologische bijstand moeten voorzien voor de slachtoffers. De lokale autoriteiten hebben de slachtoffers goed opgevangen en hebben de situatie onder controle”, aldus nog de woordvoerder van Buitenlandse Zaken. “Een deel van de reizigers heeft aangegeven hun tocht naar Nassfeld in Oostenrijk te willen verderzetten. Een vervangbus van de maatschappij zou al ter plaatse moeten zijn.”

Tödlicher Unfall heute Nacht auf der #A3: Bei #Aschaffenburg ist ein Bus mit einer Reisegruppe aus Belgien auf einen #Lkw aufgefahren. Problematisch für die Retter: Teils wurde keine Rettungsgasse gebildet. pic.twitter.com/8B0IXoFqsN — BR24 (@BR24) March 31, 2018

“Wij staan momenteel in contact met het Ministerie Buitenlandse Zaken”, aldus een woordvoerder van Linden Cars zaterdagochtend aan Het Nieuwsblad Online. “Wij concentreren ons momenteel op de slachtoffers en de hun families.” Nog volgens de maatschappij waren de passagiers verschillende gezinnen.

“De bus was een skipendel. De passagiers waren onderweg naar Oostenrijk voor een skivakantie”, klonk het toen.

Een passagier van de bus getuigt bij het Duitse Focus over het ongeval.”Wij lagen te slapen en omstreeks 0.15 uur is de bus ingereden op een vrachtwagen. Ze hadden ons nog gezegd om onze riemen aan te doen, gelukkig hadden we die aan.”