Zulte Waregem-trainer Francky Dury denkt helemaal niet aan uitbollen of experimenteren in Play-off 2

Francky Dury lijkt echt wel zin te hebben inPlay-off 2 en wil resoluut gaan voor het behalen van een Europees ticket, al is het een lange weg. Nee, Zulte Waregem lijkt zeker niet van plan om een bijrolletje te vervullen in Play-off 2. “Het zou erg zijn om nu al het nieuwe seizoen voor te bereiden”, zegt Dury.

Na drie weken zonder wedstrijden en persbabbels zag Francky Dury het gisteren helemaal zitten om er weer aan te beginnen. In het verleden won Dury al elke mogelijk denkbare prijs. Afgelopen week haalde hij er nog eentje in huis: die van de Beste Quote van Play Sports. Na de match tegen Lokeren zei Dury voor de camera: “Walsh heeft mij bevredigd.” Hij probeerde het nog even anders te formuleren, maar de prijs ontsnapte hem niet meer. Er kwamen vrijdag gelukkig nog heel wat andere thema's aan bod.

Hoe verschijnt Zulte Waregem aan de start van deze play-offs?

“Na de match tegen Lokeren was er wat afbouw en dan in de tweede week weer de nodige opbouw. Nu zitten we in de eindsprint naar de start van Play- off 2. Veel blessures hebben we niet. Damien Marcq zit in de herstelfase van zijn klierkoorts en Bjordal heeft nog altijd veel last van die elleboogstoot op zijn hoofd van Tom De Sutter. Onbegrijpelijk dat De Sutter daarvoor niet eens een kaart kreeg, want Bjordal liep een hersenschudding op. Hij loopt al drie weken duizelig en kan niet trainen.”

Hoe zwaar valt het om de strijd der titanen te missen?

“We hebben zeker niet het gevoel dat we in de kelder zitten, integendeel. Dat is zo bij een degradatie, maar wij eindigden wel negende na een raar seizoen. We begonnen zeer sterk met 16 op 24 en stonden toen derde. Om onverklaarbare redenen waren oktober, november en december slecht, maar wat de matchen in 2018 betreft, staan we weer derde na Gent en Standard.”

Wat is de ambitie?

“Play-off 2 winnen, laat dit duidelijk zijn. Het wordt boeiend met Kortrijk in onze poule – heel positief is dat –, Moeskroen en Waasland-Beveren en twee tweedeklassers om tegen te beginnen. Dat is een mooie uitdaging, we moeten zorgen dat we nu top zijn. We zullen zeker niet experimenteren. We gaan geen junioren proberen, de insteek is om in de eerste tien matchen de reeks te winnen en dan zien we wat het vervolg biedt. Dan volgt er een match tussen de winnaars en dan kan er nog een match komen. Ik wil er nog twaalf spelen, we zullen zien waar we uitkomen. Het zou erg zijn om nu al het nieuwe seizoen voor te bereiden. Ik vind het wel erg dat we moeten spelen op de dag van de Ronde, onbegrijpelijk. We liggen in het hart van de Ronde, fans zullen in hun roes van de koers niet meer naar het voetbal komen. En dan zie ik dat Standard wel op vrijdag speelt en Eupen op zaterdag. Waar zijn we mee bezig?”

Hoe ziet u de verdere uitbouw van de ploeg?

“We hebben nog tijd, maar we lieten de kans niet liggen om al twee interessante spelers vast te leggen die einde contract waren. Demir ken ik al lang en is een uitstekende linksback, een type Hamalainen. De Zwitser Burki is een interessante optie omdat hij een linksvoetige centrale verdediger is en we daar nood aan hebben nu we met Deryck, Bjordahl, Baudry en Heylen vooral rechtsvoetige centrale verdedigers hebben. We konden zo’n type echt goed gebruiken.”

Met Coopman, Doumbia, Leya Iseka, Saponjic en Olayinka heeft Essevee heel wat huurspelers. Veel werk voor de boeg dus.

“Klopt, we hebben veel goede, jeugdige huurspelers en we zullen kijken wat mogelijk is om deze te houden. Maar dat wordt moeilijk, we beseffen dat. Positief is wel dat er nu een verschil komt tussen huren en ter beschikking stellen. Bij huur betaal je voortaan ook het volledige salaris, maar kan ook niet langer een abnormaal hoog bedrag geëist worden als je de speler opstelt tegen de verhuurder.”

Er was de voorbije dagen heel wat te doen rond het sluiten van de Essevee Soccer School. Wat vindt u daarvan?

“Er is meer dan vijf jaar lang ruim 500.000 euro gepompt in de Soccer School, maar het rendement was er niet. De verhoudingen waren ook scheefgetrokken. We hebben meer dan 400 jeugdpelers in de Academy en toch kost die minder dan de 36 spelers van de Essevee Soccer School. Dan is er iets grondig fout. Plezant is anders, maar de sluiting was de enige, juiste oplossing. De druppel was het vertrek vorig jaar van Limbombe naar Genk. Ik heb dat dossier op de voet gevolgd en besefte toen al dat de Essevee Soccer School verlieslatend zou blijven. Als het toch zo rendabel zou zijn, waarom hebben de topclubs dan niet zo’n Soccer School?”