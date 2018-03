Ole Martin Årst won nog met AA Gent in Anderlecht en geeft AA Gent wat tips mee

Sinds de komst van Sigurd Rosted klinkt er weer af en toe een woordje Noors in de Gentse kleedkamer. De centrale verdediger, die bij zijn debuut voor het Noorse nationale elftal meteen ook scoorde, valt alvast ook in de smaak bij ex-Buffalo Ole Martin Årst. “Hij is een van de meest getalenteerde verdedigers van Noorwegen.” Een gesprek met de voormalige spits op de vooravond van het paasfeest, ook in Noorwegen een echt familiegebeuren.