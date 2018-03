Aanvoerder over miserie bij Lierse: “Zwijgen en trainen, dat is het enige wat we hoorden”

Na een tussenstop van anderhalve maand herneemt de spelersgroep van Lierse vanavond de activiteiten in Play-off 2 met een thuismatch tegen Moeskroen. Een nieuwe competitie, maar de zorgen naast het veld zijn nog altijd dezelfde voor aanvoerder Fréderic Frans en gezelschap.

Geen vuiltje aan de lucht lijkt er bij Lierse op het trainingsveld, waar de spelers als ware professionals Play-off 2 voorbereiden. Maar achter die façade schuilt veel onbegrip en woede. Niet iedereen heeft zin om te praten dezer dagen, maar aanvoerder Fréderic Frans doet het wel.

De maandenlange onzekerheid over het voortbestaan van de club, de gedurige financiële perikelen en vooral de heimelijke prikken die de groep de voorbije weken te verwerken kreeg, wegen door. En vragen stilaan om een reactie.

Fréderic Frans: “We hebben lange tijd noodgedwongen de lippen op elkaar gehouden, maar het is nu echt genoeg geweest. En dan spreek ik in naam van de groep. We voelen ons flink verongelijkt. Emmers shit hebben we binnen de club over ons heen gekregen omdat we één dag staakten na maandenlange finan- ciële beslommeringen. Want iedereen spreekt altijd over de problemen van de jongste maanden, maar de betalingsachterstanden slepen al een heel seizoen aan. Die staking vorige week deden we ook niet louter voor onszelf. Ook voor de bedienden binnen de club die op hun geld wachten en voor de supporters die nu al maanden in het ongewisse blijven. We moesten uiteindelijk wel een signaal geven.”

Een signaal dat door de CEO van de club uitgerekend via sociale media in een open brief sterk veroordeeld werd. Vreemd toch. Praten jullie dan niet gewoon met elkaar?

“Die open brief hebben we intern als spelersgroep besproken. En dan zeg ik chapeau aan deze groep dat ze ondanks de moeilijke omstandigheden Lierse in het profvoetbal heeft gehouden. We hebben heel bewust maanden de lippen op elkaar gehouden zodat het bestuur in alle rust orde op zaken kon stellen en een overnemen kon vinden. Deze groep en in het verlengde vele werknemers binnen de club verdienen net een schouderklopje voor hun loyaliteit. In vele clubs zouden de spelers er al lang de brui aan gegeven hebben.”

Zelfs ene Walter Grootaers kwam jullie op training de les spellen, iemand zonder officiële functie bij de club en de jongste jaren niet meteen een toonbeeld van aanwezigheid op het Lisp. Dat was toch ongezien?

(fijntjes) “Dat is inderdaad een vaststelling die wij als spelersgroep ook hebben gemaakt.”

Het was naar verluidt ook zowat de enige communicatie die jullie de voorbije weken ontvingen: “Trainen en zwijgen!”

“Dat klopt. Vaak sturen supporters me berichten over de toestand van de overname. Jij moet toch meer weten, lees ik dan. Maar ik weet gewoon nergens van. Wij worden compleet in het ongewisse gelaten. Al dagen hebben we niemand meer gezien. Ik vind dat respectloos. Je betaalt je werknemers niet en geeft ook niks uitleg.”

Geen centen, geen respect. Waarom beginnen jullie vanavond eigenlijk aan Play-off 2?

“Voor onze eigen toekomst én de supporters, die ons een heel jaar lang hebben gesteund. Dat zijn de argumenten die ons hebben doen besluiten Play-off 2 aan te vatten. Hoe het de komende weken verder loopt, zien we wel. Ook wij hopen uiteraard dat het nog goed komt met die overname en Lierse. Want vergeet niet dat wij samen met de bedienden in de grootste onzekerheid leven. Ik heb het de voorbije maanden graag horen zeggen: Ach, die voetballers kunnen toch wel een maand of twee maanden zonder loon, zeker. Maar wij zijn Kompany of De Bruyne niet, hè. Wij hebben ook een hypotheek af te betalen, hebben ook schoolgaande kinderen. Niet betaald worden is dus zeker geen evidentie. Maar dat schijnt niet iedereen te willen begrijpen.”