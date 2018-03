Laszlo Bölöni hoopt in Play-off 2 een zicht te krijgen op hoe de kern er voor volgend seizoen moet uitzien. Of Ivo Rodrigues er dan nog bij loopt, is nog maar de vraag. De Portugees heeft heimwee naar zijn thuisland. “Ik mis mijn familie, mijn vrienden, mijn stad, mijn… alles.”