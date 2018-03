De taliban schoot haar in het hoofd en ze won de Nobelprijs. Nu bezoekt ze voor het eerst haar geboortestad

De Pakistaanse Nobelprijswinnares Malala Yousafzai heeft zaterdag een bezoek gebracht aan haar geboortestad Mingora in de Swatvallei, in het noorden van Pakistan. Het was de eerste keer dat de nu 20-jarige Yousafzai er kwam sinds ze in 2012 in het hoofd werd geschoten door een talibanstrijder.

Het bezoek was geheimgehouden tot de jongedame ter plaatse was, uit veiligheidsoverwegingen. Verschillende wegen die naar de stad leiden, waren afgesloten.

Foto: AFP

Yousafzai landde donderdag in Islamabad voor een vierdaags bezoek aan Pakistan. Ze vloog zaterdagochtend per helikopter naar de Swatvallei. “We zijn heel blij dat Malala vandaag in Swat is”, verklaarde een voormalige leraar, Muzaffar Khan.

“Ik kan niet geloven dat het werkelijk gebeurt; ik heb er de voorbije jaren zo dikwijls van gedroomd naar mijn geboorteland terug te keren”, zei Yousafzai donderdag met tranen in de ogen tijdens een emotionele toespraak in Islamabad.

“Ik ben zeer gelukkig onze dochter hier welkom te heten”, reageerde premier Shahid Khaqan Abbasi. “U bent één van de sterkste Pakistaanse stemmen tegen extremisme”.

In Swat werd Yousafzai in oktober 2012 - toen ze nog 15 jaar was - op weg van school naar huis in het hoofd geschoten door de taliban. Ze schreef toen al bijna drie jaar een blog voor BBC Urdu over haar leven onder talibanbewind. De aanval riep heel wat internationale verontwaardiging op en Yousafzai - die naar Groot-Brittannië werd overgebracht voor medische verzorging - groeide uit tot een boegbeeld van de strijd voor het recht van vrouwen om onderwijs te krijgen. In 2014 kreeg ze als jongste persoon ooit de Nobelprijs voor de Vrede.