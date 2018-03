Broos reageert op geruchten: “Het klopt niet dat er al akkoord is met Verheyen”

Oostende - KV Oostende heeft (nog) geen akkoord met Gert Verheyen om de nieuwe hoofdcoach te worden. Dat laat Hugo Broos, sinds een maand sportief directeur van de kustploeg, zaterdag weten op de clubwebsite.

Verheyen, de huidige coach van de Belgische U19, wordt al een tijdje gelinkt aan Oostende. Hij zou er Adnan Custovic opvolgen, die ondanks een verdienstelijk parcours baan zou moeten ruim voor de ex-international. Volgens Hugo Broos is de deal echter allerminst beklonken.

“Ik weet dat de naam van Gert Verheyen circuleert in de media en het is ook geen geheim dat Gert en ik elkaar vrij goed kennen. Het klopt echter zeker niet dat er al een akkoord is tussen KVO en Gert Verheyen. Ik ben nu bezig met een algemene evaluatie van spelers en staf en die evaluatie zal ook nog verder lopen in play-off 2”, zegt Broos.

Gert Verheyen wordt nadrukkelijk genoemd bij Oostende. Foto: BELGAIMAGE

“Custovic deed het goed”

Adnan Custovic nam midden september over van de ontslagen Yves Vanderhaeghe, van wie hij de T2 was. De Bosniër kon de kustploeg, die het seizoen begon met 1 op 21, naar veiliger oorden loodsen maar niettemin staat zijn positie onder druk.

“Op vlak van resultaten deed Adnan Custovic het vrij goed. We moeten echter het totaalplaatje bekijken”, zegt Broos. “Zo wil ik zien of iedereen zich kan opladen voor deze play-offs. De nabije toekomst zal wel uitmaken welke koers we zullen varen, maar nu ligt de focus op play-off 2.”

Oostende speelt zijn eerste match in groep B maandagnamiddag op het veld van Antwerp.