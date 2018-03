Brokstukken verspreid na crash tegen hoge snelheid: moeder zwaargewond

Heist-op-den-Berg - Op de Liersesteenweg (N10) in Heist-op-den-Berg is zaterdagochtend een zwaar ongeval gebeurd. Een man reed om 7 uur in de richting van Lier tegen hoge snelheid achteraan in op zijn voorligger, waarna beide wagens begonnen te tollen. Getuigen spreken van ‘een ravage’.

Het eerste voertuig, waarin een vrouw en haar dochter van dertien zaten, kwam daarbij in de gracht terecht. De brandweer moest het dak openknippen om de twee te bevrijden. Ze werden beiden afgevoerd naar het ziekenhuis. De moeder was zwaargewond. Ook het tweede voertuig werd helemaal vernield door de zware impact. De bestuurder, een man, raakte lichtgewond.

De tweede wagen reed tegen bijzonder hoge snelheid in op het eerste voertuig. “De brokstukken lagen verspreid over tientallen meters. Gezien de verspreiding van deze brokstukken is het mogelijk dat er sprake is van overdreven snelheid”, bevestigt korpschef Luc Geens van de lokale politie Heist.

Het ongeval gebeurde tussen het kruispunt met de Broekmansstraat en de garage van Volvo. De bevrijding van de brandweer en de takelwerkzaamheden namen heel wat tijd in beslag. Er werd ook nog een elektriciteitspaal geraakt.

Foto: BFM

Foto: BFM