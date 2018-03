CLUBNIEUWS. Club Brugge likt zijn wonden, zit het seizoen van Musona er op?

De play-offs werden vrijdag afgetrapt door Standard en Charleroi, de komende dagen beginnen ook de andere ploegen aan hun seizoenseinde. Club Brugge moet wel puzzelen, want de halve verdediging is onbeschikbaar. Oostende vreest dan weer dat Musona niet meer in actie komt dit seizoen. Clement heeft dan weer het omgekeerde probleem: hij beschikt over 29 fitte spelers. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

CLUB BRUGGE. Gehavende defensie voor Leko

Club Brugge trekt met een gehavend defensief compartiment naar de openingsmatch van Play-off 1 tegen Genk. Leko houdt nog drie verdedigers over: Denswil, Mechele en Mitrovic. Scholz is geschorst, Decarli en Poulain zijn nog steeds out. En vooral dat laatste ligt Leko zwaar op de maag. “Met Benoît wonnen we acht wedstrijden en speelden we drie keer gelijk. Hij is heel belangrijk”, zuchtte Leko. “Zijn présence en ervaring zijn van levensbelang. Vorig seizoen heeft hij bewezen dat hij onze beste verdediger is. Wat er precies schort met hem moet je aan de dokter vragen, maar ik hoop dat hij snel terugkeert.”

KV OOSTENDE. Seizoen Musona gedaan?

Voor Knowledge Musona komen de eerste wedstrijden in Play-off 2 nog steeds te vroeg. De Zimbabwaan kon nog niet hervatten met de groep, maar trainde opnieuw individueel. Musona mist nog ritme en komt dus niet in aanmerking. Of hij dit seizoen effectief nog in actie komt, valt te betwijfelen gezien zijn lange periode van inactiviteit.

Ook Jali (knie), Jonckheere (hiel) en Bossaerts (hamstring) zijn buiten strijd voor Antwerp. De loketten voor de bezoekers blijven maandag gesloten op de Bosuil. Er zijn dus geen tickets meer verkrijgbaar.

ZULTE WAREGEM. Marcq traint opnieuw mee, Bjordal onzeker

Zulte Waregem traint zaterdag nog in het vooruitzicht van de start in Play-off 2. Marcq traint mee, ondanks het feit dat hij klierkoorts heeft. Trainen lukt, wedstrijden spelen wordt moeilijk. Ook Bjordal staat vermoedelijk niet aan de aftrap nadat hij drie weken geleden tegen Lokeren een elleboogstoot kreeg en er een hersenschudding aan overhield. Het is niet duidelijk hoeveel fans er zondag op de dag van de Ronde zullen opdagen tegen OHL. De afgelopen weken is er met man en macht gewerkt aan de nieuwe Zuidercorner, waar de skyboxen in worden ondergebracht. Het ziet er allemaal piekfijn uit en er is volop mogelijkheid tot catering, want er zijn liefst vier keukens.

RACING GENK. Clement moet knopen doorhakken

Philippe Clement maakt pas zondag een selectie bekend. Met 29 fitte spelers ter beschikking zal hij enkele lastige knopen moeten doorhakken. Leandro Trossard lijkt weer klaar voor een basisplaats. Verder is het uitkijken of Clement, zoals in de reguliere competitie, omschakelt naar een 4-4-2. De beloften bleven donderdagavond steken op een 1-1-gelijkspel. Sporting Lokeren kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Lawal, maar in de slotfase voorkwam Adriano Bertaccini een nederlaag. De invaller scoorde met het hoofd na een hoekschop van Paolo Sabak. Een vrije trap van Manuel Benson strandde nog tegen de dwarsligger.

KAA GENT. Yaremchuk herstelt vlot, Janga in de basis

Christiansen (kuit) en Yaremchuk (hamstring) werkten gisteren allebei een individueel programma af. Volgens Vanderhaeghe zou de Oekraïense spits al veel verder staan in zijn herstel dan aanvankelijk verwacht. Volgende week ondergaat Yaremchuk weer een scan en zal de medische staf oordelen of hij in aanmerking komt voor Club. Janga kan aan de aftrap verwacht worden. Asare miste gisteren de training door een lichte verkoudheid, terwijl een zieke Koita door de clubarts naar huis werd gestuurd. Mitrovic (enkel) steekt nog in het gips, Horemans (knie) revalideert.

ANTWERP. Bolat onzeker, Oulare out voor Oostende

Antwerp speelt pas maandag, maar er zijn heel wat onzekerheden. Bolat traint al een hele week apart van de groep en mogelijk krijgt Teunckens de kans om zich te bewijzen. De doelman werd in januari voor zes maanden gehuurd van Club, maar speelde tot dusver alleen met de beloften. Maar vorige week deed hij het in de belofteninterland tegen Nederland zeer goed. Als Antwerp wil weten of hij het niveau heeft om deze zomer definitief over te nemen van Club Brugge zal het hem in Play-off 2 een kans moeten geven. Oulare zal met problemen aan de rug dit weekend niet in actie komen. Habran (enkel) pikt dinsdag aan bij de groep, Yatabaré (voet) volgt een loopprogramma.

KV KORTRIJK. De Boeck wil Play-off 2 winnen

Bij KV Kortrijk zal trainer Glen De Boeck voor zijn sterkste ploeg opteren. Hij wil namelijk Play-off 2 winnen en ziet dan ook geen enkele ruimte voor experimenten.

De Boeck kan geen beroep doen op Rougeaux, Rolland, Azouni en Van Loo. Rechts achteraan is de spoeling dus nog steeds dun. De kans is groot dat hij met dezelfde ploeg start als tegen Charleroi. Een mogelijke wijziging is Attal op de rechtsachter plaatsen ten koste van Verboom.

Er zijn nog 29 extra abonnementen verkocht voor Play-off 2. Zo klokt KVK af op in totaal 4.200 abonnees.

STVV. Kanaries willen Europa in, Boli nog steeds in B-kern

Yohan Boli blijft bij om disciplinaire reden bij de B-kern. Charisis en Tomiyasu zijn nog onvoldoende klaar. Ook Acolatse is nog out met een handblessure. Geen Kurt Abrahams in de selectie van Jonas De Roeck. CEO Takayuki Tateishi is ambitieus. “We willen onze poule winnen en vervolgens ook de finale winnen om een Europees ticket te pakken. Ik wil met STVV Europa in. En ik wil van deze Play-off 2 gebruikmaken om meer volk op de tribunes te krijgen. Gemiddeld tellen we nu maar 4.000 fans op thuismatchen. Dat is te weinig. Ik wil de fans opgewonden krijgen voor volgend seizoen. En dat gaat enkel met goed voetbal en resultaten.”

LOKEREN. Doelman De Wolf krijgt zijn kans

Trainer Peter Maes lijkt in de eerste wedstrijd van Play-off 2 enkele spelers een kans te zullen geven. Zo start doelman Ortwin De Wolf vanavond tegen STVV wellicht in doel ten koste van Davino Verhulst. Ook flankverdedigers Tracy Mpati en Stefano Marzo, die tijdens de reguliere competitie op het achterplan verzeild raakten, krijgen in principe een kans om zich te bewijzen. Killian Overmeire is geblesseerd, waardoor Julian Michel opnieuw in de ploeg komt.

Ari Skulason keerde gisteren pas terug van interlandverplichtingen en zit dan ook niet in de kern.

WAASLAND-BEVEREN. Thelin mist duel met Kortrijk

Waasland-Beveren heeft vrijdag beslist om de optie in het contract van verdediger Jonathan Buatu Mananga te lichten, waardoor hij nog tot en met juni 2019 onder contract ligt op de Freethiel.

Trainer Sven Vermant kiest vanavond op bezoek bij Kortrijk wellicht voor Valtteri Moren als vervanger voor de vertrokken Camacho, terwijl Joachim Van Damme in principe de geschorste Victorien Angban zal vervangen. Tot slot start Cherif Ndiaye wellicht in plaats van Isaac Kiese Thelin die geblesseerd zal moeten afhaken voor het bezoek naar Kortrijk.

BEERSCHOT WILRIJK. Placca niet meer in actie dit seizoen

Beerschot Wilrijk hoopt Romo, Swinkels en Prychynenko langer aan zich te binden. Tom Pietermaat is out na een enkelbreuk, Mo Messoudi is ziek, Placca komt dit seizoen niet meer in actie wegens overbelasting, Collins Tanor keert terug naar Manchester City met een enkelblessure, die hem zes tot acht weken langs de kant houdt, Okotie is eveneens geblesseerd. Jaric Schaessens hernam de groepstrainingen na een schouderoperatie, maar is nog onvoldoende hersteld om wedstrijden te spelen.

LIERSE. Bestuur “werkt verder aan overname”

Als Lierse nog een licentie wil halen voor volgend seizoen moet de overname snel rond zijn. Volgende week is er de zitting van de licentiecommissie en dat wordt als cruciaal beschouwd. Achter de schermen nemen CEO Jan Van Elst en teammanager Roel Rymen het dossier steeds steviger in de hand. De club communiceerde gisteren dan ook dat er “hard verder gewerkt wordt aan een deal. Jan Van Elst, CEO van Lierse, kreeg van Maged Samy nog eens benadrukt dat Wadi Degla zijn volledige medewerking verleent aan een spoedige overname. Op dit moment lopen er nog verschillende onderhandelingspistes. Elke partij is er zich uiteraard van bewust dat de tijd enorm dringt.”

OH LEUVEN. Topschutter Casagolda twijfelachtig

Het aantal spelers bij OHL dat niet inzetbaar of onzeker is voor de verplaatsing naar Zulte Waregem morgen, is nog uitgebreid. Topschutter Casagolda heeft last van de enkel en is twijfelachtig. Dat is ook Vekemans met een hamstringblessure. Kehli kan morgen zeker niet spelen, eveneens door last aan de hamstrings, al bleek gisteren dat er van een scheurtje geen sprake is. Derde doelman Henkinet ontbreekt met een enkelblessure, Dequevy is geschorst. Eerder bleek al dat aanvoerder Daeseleire niet tijdig fit geraakt.