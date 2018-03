“Meer of minder Marokkanen” blijft Wilders achtervolgen en nu vraagt hij uitstel van proces in beroep

BRUSSEL -

De Nederlandse populist Geert Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops hebben het gerechtshof in Den Haag om uitstel gevraagd van zijn proces in beroep. De behandeling van het beroep is gepland voor 17 mei. De PVV-leider staat dan opnieuw terecht voor zijn “minder Marokkanen”-uitspraken uit maart 2014.