Stomdronken Nederlander beslist roes uit te slapen in vuilniswagen en ontsnapt op het nippertje aan de dood

In Nederland is een dronken Rotterdammer op het nippertje gered uit een vuilniswagen. Na een avondje stappen was de 23-jarige man, slechts gekleed in zijn onderbroek, in Capelle aan den IJssel in een container gekropen. Hij had geen zin meer om verder te lopen en vond er niet beter op dan in de container zijn roes uit te slapen.